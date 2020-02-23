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"Шахтер" под контролем Зеленского готовит полет в Ухань – гендиректор

Воскресенье, 23 февраля 2020, 13:01
Сергей Палкин

ФК "Шахтер" ведет подготовку к отправке своего самолета в Китай за другими оставшимися там украинцами и ждет всех необходимых согласований, этот процесс лично контролирует президент Владимир Зеленский.

Источник: генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Сейчас идет подготовка. Это достаточно трудоемкий процесс сбора документов и согласований. В нем задействованы различные государственные службы, как в Украине, так и в Китае. Процесс идет под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского. Он прилагает максимум усилий, чтобы Анастасия Зинченко и оставшиеся в Ухане украинцы смогли в ближайшее время вернуться домой".

"Сможем вылететь, как только будут улажены все административные вопросы и получены необходимые разрешительные документы".

Детали: Палкин сообщил, что "Шахтер" с руководством своего партнера компании SkyUp занимается подготовкой борта.

Он подчеркнул, что клуб готов отправить самолет и хочет это сделать как можно быстрее.

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Предыстория:

  • Самолет SkyUp должен был эвакуировать 48 граждан Украины и 29 иностранцев из китайского города Ухань, где была вспышка коронавируса Covid-2019. Трех украинцев и одну иностранку не пустили на борт.
  • Настя Зинченко отказалась эвакуироваться из Уханя, потому что ей запретили взять с собой свою собаку Мишель.
  • Власти города Ухань в Китае отказали Зинченко вместе с ее померанским шпицем в эвакуации из-за отсутствия полного пакета документов для вывоза собаки за границу.
  • После этого футбольный клуб "Шахтер" выразил готовность эвакуировать оставшихся в Ухане украинцев на самолете клуба.

Украинская правда

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Темы: Китайкоронавирусфутболавиа
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