У трех пассажиров Diamond Princess выявили COVID-19 после возвращения домой

У трех пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, которые вернулись домой в Израиль и Японию, выявили признаки заражения коронавирусом.

Источник: CNN со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля, The Guardian

Детали: В Израиле сообщили о втором зарегистрированном случае заражения вирусом COVID-19: инфицированный - бывший пассажир круизного лайнера Diamond Princess, который вернулся на родину на прошлой неделе.

Первый случай коронавируса был зафиксирован 21 февраля: результат теста, проведенный в Израиле, оказался положительным у женщины, которая также вернулась домой с круизного лайнера.

Общее количество граждан Израиля, которые должны находиться на карантине, в настоящее время превышает 700 человек. Более 300 из них вступили в тесный контакт с группой южнокорейских туристов из 18 человек, тест на коронавирус у которых дал положительный результат после возвращения домой.

В Японии случай заражения коронавирусом также подтвердился у 60-летней женщины, которая была пассажиром Diamond Princess и вернулась домой после карантина и теста, предварительно показавшего отрицательный результат.

Предыстория: