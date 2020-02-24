У трех пассажиров Diamond Princess выявили COVID-19 после возвращения домой

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Понедельник, 24 февраля 2020, 00:00

У трех пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, которые вернулись домой в Израиль и Японию, выявили признаки заражения коронавирусом. 

Источник: CNN со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля, The Guardian

Детали: В Израиле сообщили о втором зарегистрированном случае заражения вирусом COVID-19: инфицированный - бывший пассажир круизного лайнера Diamond Princess, который вернулся на родину на прошлой неделе. 

Первый случай коронавируса был зафиксирован 21 февраля: результат теста, проведенный в Израиле, оказался положительным у женщины, которая также вернулась домой с круизного лайнера. 

Общее количество граждан Израиля, которые должны находиться на карантине, в настоящее время превышает 700 человек.  Более 300 из них вступили в тесный контакт с группой южнокорейских туристов из 18 человек, тест на коронавирус у которых дал положительный результат после возвращения домой.

В Японии случай заражения коронавирусом также подтвердился у 60-летней женщины, которая была пассажиром Diamond Princess и вернулась домой после карантина и теста, предварительно показавшего отрицательный результат.

Предыстория:

  • 5 февраля произошла вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) у берегов Японии на круизном лайнере Diamond Princess с 3700 людьми из 56 стран.
  • На судне находились 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа.
  • Специалисты обнаружили на круизном лайнере 135 человек, заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV, из них двое – граждане Украины.
  • 19 февраля первые пассажиры высадились с охваченного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного у Иокогамы, Япония, после 14 дней карантина. 
  • По состоянию на 20 февраля вследствие заболевания скончались два пассажира лайнера.

Украинская правда
Темы: коронавирус Израиль Япония Китай


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