У трех пассажиров Diamond Princess выявили COVID-19 после возвращения домой
У трех пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, которые вернулись домой в Израиль и Японию, выявили признаки заражения коронавирусом.
Источник: CNN со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля, The Guardian
Детали: В Израиле сообщили о втором зарегистрированном случае заражения вирусом COVID-19: инфицированный - бывший пассажир круизного лайнера Diamond Princess, который вернулся на родину на прошлой неделе.
Первый случай коронавируса был зафиксирован 21 февраля: результат теста, проведенный в Израиле, оказался положительным у женщины, которая также вернулась домой с круизного лайнера.
Общее количество граждан Израиля, которые должны находиться на карантине, в настоящее время превышает 700 человек. Более 300 из них вступили в тесный контакт с группой южнокорейских туристов из 18 человек, тест на коронавирус у которых дал положительный результат после возвращения домой.
В Японии случай заражения коронавирусом также подтвердился у 60-летней женщины, которая была пассажиром Diamond Princess и вернулась домой после карантина и теста, предварительно показавшего отрицательный результат.
Предыстория:
- 5 февраля произошла вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) у берегов Японии на круизном лайнере Diamond Princess с 3700 людьми из 56 стран.
- На судне находились 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа.
- Специалисты обнаружили на круизном лайнере 135 человек, заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV, из них двое – граждане Украины.
- 19 февраля первые пассажиры высадились с охваченного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного у Иокогамы, Япония, после 14 дней карантина.
- По состоянию на 20 февраля вследствие заболевания скончались два пассажира лайнера.