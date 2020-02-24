Гончарук вимагає звільнення головного лісівника Чернігівщини

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Понеділок, 24 лютого 2020, 18:29

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук закликав Державне агентство лісових ресурсів звільнити голову Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександра Зінченка.

Джерело: Урядовий портал

Пряма мова прем’єра: "Домовилися, що по всій області запрацює централізований облік деревини. Подивилися на результати роботи керівництва і вирішили, що лісами в області має опікуватися інша людина.

"Наскільки мені відомо, до цього пан Зінченко очолював Харківське облуправління. Зараз ми там теж виявляємо великі правопорушення. Тільки за 2019-й рік виявлено незаконних рубок на понад 350 млн гривень".

Деталі: Бюджет у 2019 році через "чорні ринки" недоотримав 803 млн грн. Гончарук доручив керівникам ОДА запровадити електронний облік деревини всіма лісокористувачами.

Також Держлісагентство запустило проєкт "Ліс у смартфоні" з онлайн-мапою лісів у вільному доступі і можливістю повідомити про нелегальні рубки.

До відома: Перевірити легальність деревини за номером бирки, номером автомобіля та товарно-транспортною накладною можна на open.ukrforest.com.

Що передувало: 10 лютого правоохоронці через незаконну вирубку деревини провели обшуки у центральному апараті Держлісагентства і лісництвах Житомирщини.

Українська правда
Теми: Гончарук Чернігівська область


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