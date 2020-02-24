Гончарук требует увольнения главного лесовода Черниговской области

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал Государственное агентство лесных ресурсов уволить главу Черниговского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Александра Зинченко.

Источник: Правительственный портал

Прямая речь премьера: "Договорились, что по всей области заработает централизованный учет древесины. Посмотрели на результаты работы руководства и решили, что лесами в области должен заниматься другой человек...

Насколько мне известно, до этого господин Зинченко возглавлял Харьковское облуправление. Сейчас мы там тоже обнаруживаем большие правонарушения. Только за 2019-й год выявлено незаконных рубок на более чем 350 миллионов гривен".

Детали: Бюджет в 2019 году из-за "черных рынков" недополучил 803 млн грн. Гончарук поручил главам ОГА ввести электронный учет древесины всеми лесопользователями.

Также Гослесагентство запустило проект "Лес в смартфоне" с онлайн-картой лесов в свободном доступе и возможностью сообщать о нелегальных вырубках.

К сведению: Проверить легальность древесины по номеру бирки, номеру автомобиля и товарно-транспортной накладной можно на open.ukrforest.com.

Что предшествовало: 10 февраля правоохранители из-за незаконной вырубки древесины провели обыски в центральном аппарате Гослесагентства и лесничествах Житомирской области.