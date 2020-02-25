Секретар РНБО розповів, хто може бути в спільних патрулях на Донбасі

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в спільні патрулі в ОРДЛО повинні увійти представники України, ОБСЄ та місцевих громад, але не бойовики.

Джерело: інтерв'ю Данілова Лига.net

Пряма мова: "Ви маєте свій паспорт громадянина України, і там є ваша реєстрація. Місто Луганськ Луганської області. Ми з вами можемо брати участь в патрулюваннях територій, а не кордону.

Як будуть формуватися патрулі – це вже питання протоколів і погоджень. У цьому однозначно повинна брати участь якась міжнародна інституція: нехай це буде ОБСЄ або будь-яка інша, їх у світі багато і всі за мир.

Місцеві жителі – раз, але ми говоримо, що це не бойовик і не вбивця. Представники ОБСЄ або іншої інституції. Представники Національної гвардії".

Деталі: Данілов також підкреслив, що мова йде про патрулювання територій, а не кордону, і що остаточні склади патрулів будуть узгоджені в протоколах.

За його словами, це непроста ситуація, вона "вимагає багато зусиль", тому що "погоджувати завжди вкрай складно".

Секретар РНБО також підкреслив, що зброя може бути тільки у тих людей, які мають безпосереднє відношення до українських інституцій, – Нацгвардія, прикордонники з правом на носіння зброї.

Данілов також додав, що поки неможливо сказати, якою буде реакція Росії на пропозицію про патрулі.

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