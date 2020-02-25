Секретарь РНБО рассказал, кто может быть в совместных патрулях на Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в совместные патрули в ОРДЛО должны войти представители Украины, ОБСЕ и местных громад, но не боевики.

Источник: интервью Данилова Лига.net

Прямая речь: "Вы имеете свой паспорт гражданина Украины, и там есть ваша регистрация. Город Луганск Луганской области. Мы с вами можем участвовать в патрулированиях территорий, а не границы.

Как будут формироваться патрули – это уже вопрос протоколов и согласований. В этом однозначно должна принимать участие какая-то международная институция: пусть это будет ОБСЕ или любая другая, их в мире много и все за мир.

Местные жители – раз, но мы говорим, что это не боевик и не убийца. Представители ОБСЕ или другой институции. Представители Национальной гвардии".

Детали: Данилов также подчеркнул, что речь идёт о патрулировании территорий, а не границы, и что окончательные составы патрулей будут согласованы в протоколах.

По его словам, это непростая ситуация, она "требует много усилий", потому что "согласовывать всегда крайне сложно".

Секретарь СНБО также подчеркнул, что оружие может быть только у тех людей, которые имеют непосредственное отношение к украинским институциям, – Нацгвардия, пограничники с правом на ношение оружия.

По словам Данилова, пока невозможно сказать, какова будет реакция России на предложение о патрулях.

Читайте также Выборы на Донбассе, разведение сил и заложники: что рассказал Зеленский в Мюнхене"

Предыстория: