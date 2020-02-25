Секретарь РНБО рассказал, кто может быть в совместных патрулях на Донбассе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в совместные патрули в ОРДЛО должны войти представители Украины, ОБСЕ и местных громад, но не боевики.
Источник: интервью Данилова Лига.net
Прямая речь: "Вы имеете свой паспорт гражданина Украины, и там есть ваша регистрация. Город Луганск Луганской области. Мы с вами можем участвовать в патрулированиях территорий, а не границы.
Как будут формироваться патрули – это уже вопрос протоколов и согласований. В этом однозначно должна принимать участие какая-то международная институция: пусть это будет ОБСЕ или любая другая, их в мире много и все за мир.
Местные жители – раз, но мы говорим, что это не боевик и не убийца. Представители ОБСЕ или другой институции. Представители Национальной гвардии".
Детали: Данилов также подчеркнул, что речь идёт о патрулировании территорий, а не границы, и что окончательные составы патрулей будут согласованы в протоколах.
По его словам, это непростая ситуация, она "требует много усилий", потому что "согласовывать всегда крайне сложно".
Секретарь СНБО также подчеркнул, что оружие может быть только у тех людей, которые имеют непосредственное отношение к украинским институциям, – Нацгвардия, пограничники с правом на ношение оружия.
По словам Данилова, пока невозможно сказать, какова будет реакция России на предложение о патрулях.
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Предыстория:
- 15 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть хотела бы осенью провести местные выборы на территории всего государства, включая временно оккупированные территории Донбасса.
- На "Украинском ланче" в рамках Мюнхенской конференции Зеленский предложил, чтобы безопасность на временно оккупированных территориях во время подготовки к местным выборам обеспечивали совместные патрули в составе украинцев, "представителей" оккупированных территорий и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
- В Кремле заявили, что Киеву нужно договариваться с "руководством непризнанных республик" по вопросу совместного патрулирования границы Украины и России.