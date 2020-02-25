Россия не приглашала Зеленского на парад – Офис президента

Российская Федерация не направляла президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное приглашение на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года.

Источник: ответ Департамента доступа к публичной информации Офиса президента на запрос "Украинской правды"

Дословно: "По результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, осуществленного Департаментом документального обеспечения Офиса президента Украины, запрашиваемый документ (приглашение – УП) отсутствует".

Детали: "Украинская правда" интересовалась у Офиса президента, получил ли Владимир Зеленский приглашение на парад от российской стороны и каков был его ответ, если да, и планирует ли президент Украины посетить Москву.

Просьбу прокомментировать предложение депутата Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича направить парламентскую делегацию в Москву на 9 мая Офис президента оставил без ответа.

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