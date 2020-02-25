Россия не приглашала Зеленского на парад – Офис президента

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Вторник, 25 февраля 2020, 15:38
РБК-Украина

Российская Федерация не направляла президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное приглашение на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года.

Источник: ответ Департамента доступа к публичной информации Офиса президента на запрос "Украинской правды"

Дословно: "По результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, осуществленного Департаментом документального обеспечения Офиса президента Украины, запрашиваемый документ (приглашение – УП) отсутствует".

Детали: "Украинская правда" интересовалась у Офиса президента, получил ли Владимир Зеленский приглашение на парад от российской стороны и каков был его ответ, если да, и планирует ли президент Украины посетить Москву.

Просьбу прокомментировать предложение депутата Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича направить парламентскую делегацию в Москву на 9 мая Офис президента оставил без ответа.

Предыстория:

  • В августе 2019 года помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в "Великой отечественной войне" 9 мая 2020 года.
  • 17 февраля 2020 года депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Вадим Рабинович предложил сформировать парламентскую делегацию в Москву для участия в параде к 75-летию победы во Второй мировой войне.
  • Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" требовала от президента Владимира Зеленского заявления, планирует ли он ехать в Москву на парад 9 мая.
  • Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович предостерегал от участия в российском "победобесии" 9 мая, мол парад на Красной площади Россия использует для достижения своих политических целей.

Алена Рощенко, УП
Темы: Зеленский Росcия Путин история война


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