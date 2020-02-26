Кількість хворих на коронавірус в Італії за добу зросла майже на 100 осіб

Від ускладнень, спричинених китайським коронавірусом COVID-19, у всьому світі померли 2760 людей. Завершили лікування та були виписані із лікарень 30 тисяч осіб.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Деталі: У всьому світі число хворих становить 80 994. Напередодні їх кількість складала 80 146.

За добу кількість інфікованих в Італії збільшилась на 93 особи, троє із яких померли. Ще вчора підхопили вірус 229 осіб, сьогодні їх число становить 322 людини. Окрім того, у одного італійця після повернення з Румунії виявили хворобу. Румунія після цього почала перевірку всіх можливих контактів громадянина. Наразі Італія третя країна в світі за кількість інфікованих, попереду лише Китай та Південна Корея.

У Китаї за цей же час зафіксували 507 нових хворих та 70 смертей. Видужали 2659 осіб.

Південна Корея за добу нарахувала 144 випадки зараження. Двоє корейців померли, четверо вилікувались. Повідомляється, що влада Південної Кореї за вказаний час протестувала близько 3 тисяч осіб на наявність вірусу.

Офіційний Іран заявляє про 34 нових випадки зараження та 4 летальних випадки. Також двох хворих виявили в Австрії, одного в Німеччині.

Під час брифінгу центру контролю захворювань США (US CDC) було повідомлено, що питання про можливість спалаху китайського вірусу вже не стоїть, натомість на порядку денному питання, коли саме в Сполучених Штатах це трапиться. У Сан-Франциско вже оголосили надзвичайний стан, хоча випадків зараження не зафіксовано.

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