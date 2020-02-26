Количество больных коронавирусом в Италии за сутки выросло почти на 100 человек

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Среда, 26 февраля 2020, 06:15

От осложнений, вызванных китайским коронавирусом COVID-19, умерли 2760 человек. Завершили лечение и были выписаны из больниц 30 тысяч человек.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Детали: Во всем мире число больных составляет 80 994. Накануне их количество составляло 80 146 человек

За сутки количество инфицированных в Италии увеличилось на 93 человека, трое из которых умерли. Еще вчера подхватили вирус 229 человек, сегодня их число составляет 322 человека. Сейчас Италия третья страна в мире по количеству инфицированных, впереди только Китай и Южная Корея.

В Китае за это же время зафиксировали 507 новых больных и 70 смертей. Выздоровели 2659 человек.

Южная Корея за сутки насчитала 144 случая заражения. Двое корейцев умерли, четверо вылечились. Сообщается, что власти Южной Кореи за указанное время протестировали около 3 тысяч человек на наличие вируса.

Официальный Иран сообщает о 34 новых заражениях и 4 летальных случаях. Также двух больных обнаружили в Австрии, одного в Германии.

В Румынии же коронавирусом заразился итальянский гражданин.

Во время брифинга центра контроля заболеваний США (US CDC) было сообщено, что вопрос о возможности вспышки китайского вируса уже не стоит, на повестке дня сейчас, когда именно в Соединенных Штатах это случится. В Сан-Франциско уже объявили чрезвычайное положение, хотя случаев заражения не зафиксировано.

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Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • Китайский суд решил, что намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции может караться тюремным заключением или смертной казнью.

Украинская правда
Темы: коронавирус здоровье Италия Китай


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