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Україна в ТКГ закликала захищати Донбас від коронавірусу

Середа, 26 лютого 2020, 17:12
Україна в ТКГ закликала захищати Донбас від коронавірусу

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську українська сторона закликала бойовиків встановити засоби контролю за епідеміологічною безпекою на Донбасі, аби захиститися від поширення коронавірусу.

Джерело: Facebook-сторінка Дарки Оліфер, речниці представника України в ТКГ Леоніда Кучми

Дослівно: "Почато обговорення модальностей ухвалення рішень щодо відкриття нових пунктів пропуску через лінію зіткнення, а також додаткові санітарно-епідеміологічні заходи у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу.

Українська сторона поінформувала щодо встановлення нею необхідних засобів контролю за епідеміологічною безпекою та закликала до аналогічних заходів протилежну сторону".

Деталі: Крім того в гуманітарній підгрупі ТКГ продовжили роботу над уточненням списків утримуваних осіб. 

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Передісторія:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 із грудня минулого року у світі заразилася 81 191 людина, більшість випадків – у Китаї, який був епіцентром поширення хвороби. Від ускладнень цього коронавірусу померли 2 768 людей, одужали – 30 281 особа.
  • Увечері 20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.
  • Станом на 26 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. Евакуйовані з Уханя – міста, з якого поширився COVID 2019, – уже 7-й день проходять обсервацію (спостереження) у Нових Санжарах Полтавської області. У них проявів хвороби не спостерігається.
  • Натомість від грипу впродовж зими померли 48 громадян України, за останній тиждень (17-23 лютого) стало відомо про десять летальних випадків унаслідок грипу. Усі померлі не мали щеплень від грипу.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019ДонбасМінські угоди
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