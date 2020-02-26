Україна в ТКГ закликала захищати Донбас від коронавірусу

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську українська сторона закликала бойовиків встановити засоби контролю за епідеміологічною безпекою на Донбасі, аби захиститися від поширення коронавірусу.

Джерело: Facebook-сторінка Дарки Оліфер, речниці представника України в ТКГ Леоніда Кучми

Дослівно: "Почато обговорення модальностей ухвалення рішень щодо відкриття нових пунктів пропуску через лінію зіткнення, а також додаткові санітарно-епідеміологічні заходи у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу.

Українська сторона поінформувала щодо встановлення нею необхідних засобів контролю за епідеміологічною безпекою та закликала до аналогічних заходів протилежну сторону".

Деталі: Крім того в гуманітарній підгрупі ТКГ продовжили роботу над уточненням списків утримуваних осіб.

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