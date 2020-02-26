Украина в ТКГ призвала защищать Донбасс от коронавируса

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона призвала боевиков установить средства контроля за эпидемиологической безопасностью на Донбассе, чтобы защититься от распространения коронавируса.

Источник: Facebook-страница Дарки Олифер, спикера представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы

Дословно: "Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса.

Украинская сторона проинформировала об установлении необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону".

Детали: Кроме того в гуманитарной подгруппе ТКГ продолжили работу над уточнением списков содержащихся лиц.

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