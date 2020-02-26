Украина в ТКГ призвала защищать Донбасс от коронавируса

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Среда, 26 февраля 2020, 18:12

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона призвала боевиков установить средства контроля за эпидемиологической безопасностью на Донбассе, чтобы защититься от распространения коронавируса.

Источник: Facebook-страница Дарки Олифер, спикера представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы

Дословно: "Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса.

Украинская сторона проинформировала об установлении необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону".

Детали: Кроме того в гуманитарной подгруппе ТКГ продолжили работу над уточнением списков содержащихся лиц.

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Предыстория:

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 с декабря прошлого года в мире заразилась 81 191 человек, большинство случаев – в Китае, который был эпицентром распространения болезни. От осложнений этого коронавируса умерли 2 768 человек, выздоровели – 30 281 человек.
  • Вечером 20 февраля 72 эвакуированных из Китая человека вместе с сопровождением разместили на 14-дневную обсервацию (изоляцию и наблюдению, в народе – "карантин") в медучреждении МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Местные жители встретили их протестами из-за страха заражения.
  • По состоянию на 26 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Эвакуированные из Уханя – города, из которого распространился COVID 2019, – уже 7-й день проходят обсервацию (наблюдение) в Новых Санжарах Полтавской области. У них проявлений болезни не наблюдается.
  • Зато от гриппа в течение зимы умерли 48 граждан Украины, за последнюю неделю (17-23 февраля) стало известно о десяти летальных случаях вследствие гриппа. Все умершие не имели прививок от гриппа.

Украинская правда
Темы: коронавирус Covid-2019 Донбасс Минские соглашения


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