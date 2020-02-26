Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна у Мінську пригадала прорив бойовиків 18 лютого. Це зриває домовленості  

Середа, 26 лютого 2020, 17:11
Україна у Мінську пригадала прорив бойовиків 18 лютого. Це зриває домовленості  

Українська сторона під час зустрічі тристоронньої групи щодо вирішення конфлікту на Донбасі жорстко наголосила, що прорив бойовиків ОРЛО 18 лютого свідчить про бажання зірвати домовленості Нормандської четвірки.   

 Джерело: речниця представника України в ТКГ Дарка Оліфер у Facebook

Пряма мова Оліфер: "Хоча обговорення питання додаткових ділянок розведення триває, українська сторона жорстко наголосила: спроба прориву 18 лютого 2020 свідчить про бажання зірвати виконання домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі".

Деталі: За словами Оліфер, представник України у ТКГ Леонід Кучма наголосив, що без виконання безпекової складової Мінських домовленостей суттєвого прогресу в ситуації на Донбасі бути не може. 

Що цьому передувало:

  • Зранку 18 лютого бойовики спробували перейти лінію розмежування і атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого.
  • Через кілька годин у штабі ООС повідомили, що бій закінчився.
  • Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає прорив бойовиків поблизу лінії розмежування на Донбасі спробою зірвати мирний процес, який почав просуватися.

Українська правда
Теми: Мінські угодиДонбасООС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Мінські угоди
Сурков зізнався, що не планував, щоб Мінські угоди виконались
Зеленський: Простий спосіб закінчити війну – віддати РФ території, тому були Мінські угоди
Єрмак: У владі немає людей, які допускають існування "Мінськ-3"
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: