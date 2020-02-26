Україна у Мінську пригадала прорив бойовиків 18 лютого. Це зриває домовленості  

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Середа, 26 лютого 2020, 18:11

Українська сторона під час зустрічі тристоронньої групи щодо вирішення конфлікту на Донбасі жорстко наголосила, що прорив бойовиків ОРЛО 18 лютого свідчить про бажання зірвати домовленості Нормандської четвірки.   

 Джерело: речниця представника України в ТКГ Дарка Оліфер у Facebook

Пряма мова Оліфер: "Хоча обговорення питання додаткових ділянок розведення триває, українська сторона жорстко наголосила: спроба прориву 18 лютого 2020 свідчить про бажання зірвати виконання домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі".

Деталі: За словами Оліфер, представник України у ТКГ Леонід Кучма наголосив, що без виконання безпекової складової Мінських домовленостей суттєвого прогресу в ситуації на Донбасі бути не може. 

Що цьому передувало:

  • Зранку 18 лютого бойовики спробували перейти лінію розмежування і атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого.
  • Через кілька годин у штабі ООС повідомили, що бій закінчився.
  • Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає прорив бойовиків поблизу лінії розмежування на Донбасі спробою зірвати мирний процес, який почав просуватися.

Українська правда
Теми: Мінські угоди Донбас ООС


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