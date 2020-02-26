Україна у Мінську пригадала прорив бойовиків 18 лютого. Це зриває домовленості  

Українська сторона під час зустрічі тристоронньої групи щодо вирішення конфлікту на Донбасі жорстко наголосила, що прорив бойовиків ОРЛО 18 лютого свідчить про бажання зірвати домовленості Нормандської четвірки.

Джерело: речниця представника України в ТКГ Дарка Оліфер у Facebook

Пряма мова Оліфер: "Хоча обговорення питання додаткових ділянок розведення триває, українська сторона жорстко наголосила: спроба прориву 18 лютого 2020 свідчить про бажання зірвати виконання домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі".

Деталі: За словами Оліфер, представник України у ТКГ Леонід Кучма наголосив, що без виконання безпекової складової Мінських домовленостей суттєвого прогресу в ситуації на Донбасі бути не може.

Що цьому передувало: