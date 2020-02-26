Украина в Минске вспомнила прорыв боевиков 18 февраля. Это срывает договоренности

Украинская сторона во время встречи трехсторонней группы по решению конфликта в Донбассе жестко подчеркнула, что прорыв боевиков ОРЛО 18 февраля свидетельствует о желании сорвать договоренности Нормандской четверки.

Источник: пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер в Facebook

Прямая речь Олифер: "Хотя обсуждение вопроса дополнительных участков разведения продолжается, украинская сторона жестко подчеркнула: попытка прорыва 18 февраля 2020 свидетельствует о желании сорвать выполнение договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже".

Детали: По словам Олифер, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма подчеркнул, что без выполнения безопасности составляющей Минских договоренностей существенного прогресса в ситуации на Донбассе быть не может.

Что этому предшествовало: