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Украина в Минске вспомнила прорыв боевиков 18 февраля. Это срывает договоренности

Среда, 26 февраля 2020, 17:11
Украина в Минске вспомнила прорыв боевиков 18 февраля. Это срывает договоренности

Украинская сторона во время встречи трехсторонней группы по решению конфликта в Донбассе жестко подчеркнула, что прорыв боевиков ОРЛО 18 февраля свидетельствует о желании сорвать договоренности Нормандской четверки.

Источник: пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер в Facebook

Прямая речь Олифер: "Хотя обсуждение вопроса дополнительных участков разведения продолжается, украинская сторона жестко подчеркнула: попытка прорыва 18 февраля 2020 свидетельствует о желании сорвать выполнение договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже".

Детали: По словам Олифер, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма подчеркнул, что без выполнения безопасности составляющей Минских договоренностей существенного прогресса в ситуации на Донбассе быть не может.

Что этому предшествовало:

  • Утром 18 февраля боевики попытались перейти линию разграничения и атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехово, Крымского, Хутора Свободного, что вблизи Золотого.
  • Через несколько часов в штабе ООС сообщили, что бой закончился.
  • В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что считает прорыв боевиков вблизи линии разграничения на Донбассе попыткой сорвать мирный процесс, который начал продвигаться.

Темы: Минские соглашенияДонбассООС
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