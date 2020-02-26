РНБО визначила, у кого які шанси підхопити коронавірус

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Середа, 26 лютого 2020, 21:54

У Раді нацбезпеки й оборони змоделювали можливий варіант поширення коронавірусу COVID-19 в Україні і виділили групи ризику за віком.

Джерело: РНБО

Дослівно: "За результатами моделювання у зоні найменшого ризику перебувають особи у віці від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%. 

Для 40-49-річних – 0,3%, для 50-59-річних – 1,3%, для 60-69-річних – 3,4%, для 70-79-річних – 7,8%".

Деталі: У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди у віці 80+ (з імовірністю 13,5%), а також люди, які страждають на захворювання дихальної системи та діабет.

Що передувало: Після проведення 48 тестів на новий коронавірус у людей, що перебувають у санаторії у Нових Санжарах, інфікованих не виявлено.

Водночас, в обласну клінічну лікарню у Чернівцях госпіталізували другу людину з пневмонією, яка повернулася з Італії та могла контактувати з хворими на коронавірус.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську українська сторона закликала бойовиків встановити засоби контролю за епідеміологічною безпекою на Донбасі, аби захиститися від поширення коронавірусу.

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Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Українська правда
Теми: коронавірус РНБО Україна


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