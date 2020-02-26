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Нові Санжари: після проведення тестів у евакуйованих коронавірусу не знайшли - штаб

Середа, 26 лютого 2020, 17:49
Нові Санжари: після проведення тестів у евакуйованих коронавірусу не знайшли - штаб

Після проведення 48 тестів на новий коронавірус у людей, що перебувають у санаторії у Нових Санжарах, інфікованих не виявлено.

Джерело: Департамент комунікацій секретаріату кабінету міністрів України

Пряма мова учасника оперативного штабу Антона Турупалова: "Ми отримали перші результати аналізів: усі 48 проб виявилися негативними. Зараз ми точно знаємо, що ці люди не мають коронавірусу".

Деталі: За інформацією оперативного штабу в Нових Санжарах,  другу частину результатів медики очікують отримати у четвер, 27 лютого. Персонал, який обслуговує санаторій у Нових Санжарах буде проходити тест на виявлення вірусу з 28 лютого.

Турупалов заявив, що Полтавщина, як і інші регіони України, повністю готова оперативно реагувати на випадки інфекційних захворювань на новий коронавірус.

Що було раніше:

  • Народна депутатка Олександра Устінова заявила, що Україна збирається тестувати громадян на коронавірус неперевіреними тест-системами російського походження.
  • Прем’єр-міністр Олексій Гончарук закликав не піддаватися паніці через поширення коронавірусу та вірити лише офіційній інформації.
  • Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що в евакуйованих із Китаю громадян за половину часу обсервації не виявили симптомів хвороби.

Українська правда

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Теми: Нові Санжарикоронавірус
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