Нові Санжари: після проведення тестів у евакуйованих коронавірусу не знайшли - штаб

Після проведення 48 тестів на новий коронавірус у людей, що перебувають у санаторії у Нових Санжарах, інфікованих не виявлено.

Джерело: Департамент комунікацій секретаріату кабінету міністрів України

Пряма мова учасника оперативного штабу Антона Турупалова: "Ми отримали перші результати аналізів: усі 48 проб виявилися негативними. Зараз ми точно знаємо, що ці люди не мають коронавірусу".

Деталі: За інформацією оперативного штабу в Нових Санжарах, другу частину результатів медики очікують отримати у четвер, 27 лютого. Персонал, який обслуговує санаторій у Нових Санжарах буде проходити тест на виявлення вірусу з 28 лютого.

Турупалов заявив, що Полтавщина, як і інші регіони України, повністю готова оперативно реагувати на випадки інфекційних захворювань на новий коронавірус.

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