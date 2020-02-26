В Совете нацбезопасности и обороны смоделировали возможный вариант распространения коронавируса COVID-19 в Украине и выделили группы риска по возрасту.

Источник: СНБО

Дословно: "По результатам моделирования в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%.

Для 40-49-летних – 0,3%, для 50-59-летних – 1,3%, для 60-69-летних – 3,4%, для 70-79-летних – 7,8%".

Детали: В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+ (с вероятностью 13,5%), а также люди, страдающие заболеваниями дыхательной системы и диабетом.

Что было ранее: В результате проведения 48 тестов на новый коронавирус у людей в санатории Новых Санжар инфицированных не обнаружено.

В то же время, в областную клиническую больницу в Черновцах госпитализирован второй человек с пневмонией, который вернулся из Италии и мог контактировать с зараженными.

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона призвала боевиков установить средства контроля за эпидемиологической безопасностью на Донбассе, чтобы защититься от распространения коронавируса.

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