В СНБО определили, у кого какие шансы пережить коронавирус
В Совете нацбезопасности и обороны смоделировали возможный вариант распространения коронавируса COVID-19 в Украине и выделили группы риска по возрасту.
Источник: СНБО
Дословно: "По результатам моделирования в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%.
Для 40-49-летних – 0,3%, для 50-59-летних – 1,3%, для 60-69-летних – 3,4%, для 70-79-летних – 7,8%".
Детали: В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+ (с вероятностью 13,5%), а также люди, страдающие заболеваниями дыхательной системы и диабетом.
В то же время, по сообщению СНБО трудно определить, идет ли речь о вероятности заболевания или о риске умереть в случае заболевания.
Идентичную статистику публиковала BBC по состоянию на 18 февраля со ссылкой на Китайский центр контроля и профилактики заболеваний (CCDC). В ней был указан коэффициент смертности согласно возрастным группам.
Что было ранее: В результате проведения 48 тестов на новый коронавирус у людей в санатории Новых Санжар инфицированных не обнаружено.
В то же время, в областную клиническую больницу в Черновцах госпитализирован второй человек с пневмонией, который вернулся из Италии и мог контактировать с зараженными.
На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона призвала боевиков установить средства контроля за эпидемиологической безопасностью на Донбассе, чтобы защититься от распространения коронавируса.
Читайте также Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей до паники в Украине
Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования