Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В СНБО определили, у кого какие шансы пережить коронавирус

Среда, 26 февраля 2020, 20:54
В СНБО определили, у кого какие шансы пережить коронавирус

В Совете нацбезопасности и обороны смоделировали возможный вариант распространения коронавируса COVID-19 в Украине и выделили группы риска по возрасту.

Источник: СНБО

Дословно: "По результатам моделирования в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%.

Для 40-49-летних – 0,3%, для 50-59-летних – 1,3%, для 60-69-летних – 3,4%, для 70-79-летних – 7,8%".

Детали: В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+ (с вероятностью 13,5%), а также люди, страдающие заболеваниями дыхательной системы и диабетом.

 

В то же время, по сообщению СНБО трудно определить, идет ли речь о вероятности заболевания или о риске умереть в случае заболевания.

Идентичную статистику публиковала BBC по состоянию на 18 февраля со ссылкой на Китайский центр контроля и профилактики заболеваний (CCDC). В ней был указан коэффициент смертности согласно возрастным группам.

 

Что было ранее: В результате проведения 48 тестов на новый коронавирус у людей в санатории Новых Санжар инфицированных не обнаружено.

В то же время, в областную клиническую больницу в Черновцах госпитализирован второй человек с пневмонией, который вернулся из Италии и мог контактировать с зараженными.

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона призвала боевиков установить средства контроля за эпидемиологической безопасностью на Донбассе, чтобы защититься от распространения коронавируса.

Читайте также Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей до паники в Украине

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусСНБОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: