Справи Вілкула і Колєснікова закрили за термінами давності

Жовтневий суд Дніпра звільнив колишніх нардепів партії "Опозиційний блок" Олександра Вілкула і Дмитра Колєснікова від кримінальної відповідальності за строками давності.

Джерело: "Судовий репортер" з посиланням на дані реєстру судових рішень

Деталі: Вілкула і Колєснікова звинувачували за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) ККУ. За такий злочину передбачено до 6 років позбавлення волі, а строк давності притягнення до кримінальної відповідальності становить 10 років.

Однак після скерування справ до суду обвинувачення змінили на ч.2 ст.367 (службова недбалість) ККУ, що є вже злочином середньої тяжкості і зі строками давності 5 років. Це дозволило захисту клопотати про закриття справ.

Справу Вілкула, якого підозрювали у спричиненні державі мільйонних збитків, закрили ще 28 січня цього року.

Адвокат Вілкула подав клопотання про звільнення його від відповідальності і закриття справи за строками давності.

При цьому сторона захисту наголосила, що вважає кримінальне провадження політично мотивованим, а всі дії Вілкула законними та обґрунтованими. Адвокат повідомив, що в діях його підзахисного відсутній не лише склад злочину, а й сама подія злочину.

Обвинувачений Вілкул надав письмову згоду на закриття справи, також підкресливши, що не вважає себе винним.

Прокурор і представник Дніпропетровської обласної ради не заперечували проти задоволення клопотання. А від голів селищних рад та колгоспів надійшли заяви, що вони згодні зі зміною обвинувачення.

Суд, який закрив справу, зазначив, що встановлення вини особи не вирішувалося, але прокурор і представники потерпілих можуть звернутись до суду про відшкодування збитків в порядку цивільного судочинства.

Так само закрили і справу Колєснікова, який в часи президента Януковича був головою Держагентства з управління державними корпоративними правами та майном.

Йому інкримінували, що він затвердив зміни до переліку майна держпідприємства, що не підлягає приватизації, куди не було включено дві будівлі. У подальшому ці об’єкти продали і завдали збитків державі на понад 16 млн грн.

Обвинувачений та його захисник так само зазначили, що не визнають вину. Колєсніков також пов’язав обвинувачення зі своєю діяльністю як опозиційного політика, але оскільки строки давності притягнення до відповідальності пройшли, то він не заперечував проти звільнення від кримінальної відповідальності та закриття справи.



Зазначається, що рішення по Вілкулу і Колєснікову виносив один і той же суддя Сергій Мельниченко.

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