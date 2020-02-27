Справи Вілкула і Колєснікова закрили за термінами давності
Жовтневий суд Дніпра звільнив колишніх нардепів партії "Опозиційний блок" Олександра Вілкула і Дмитра Колєснікова від кримінальної відповідальності за строками давності.
Джерело: "Судовий репортер" з посиланням на дані реєстру судових рішень
Деталі: Вілкула і Колєснікова звинувачували за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) ККУ. За такий злочину передбачено до 6 років позбавлення волі, а строк давності притягнення до кримінальної відповідальності становить 10 років.
Однак після скерування справ до суду обвинувачення змінили на ч.2 ст.367 (службова недбалість) ККУ, що є вже злочином середньої тяжкості і зі строками давності 5 років. Це дозволило захисту клопотати про закриття справ.
Справу Вілкула, якого підозрювали у спричиненні державі мільйонних збитків, закрили ще 28 січня цього року.
Адвокат Вілкула подав клопотання про звільнення його від відповідальності і закриття справи за строками давності.
При цьому сторона захисту наголосила, що вважає кримінальне провадження політично мотивованим, а всі дії Вілкула законними та обґрунтованими. Адвокат повідомив, що в діях його підзахисного відсутній не лише склад злочину, а й сама подія злочину.
Обвинувачений Вілкул надав письмову згоду на закриття справи, також підкресливши, що не вважає себе винним.
Прокурор і представник Дніпропетровської обласної ради не заперечували проти задоволення клопотання. А від голів селищних рад та колгоспів надійшли заяви, що вони згодні зі зміною обвинувачення.
Суд, який закрив справу, зазначив, що встановлення вини особи не вирішувалося, але прокурор і представники потерпілих можуть звернутись до суду про відшкодування збитків в порядку цивільного судочинства.
Так само закрили і справу Колєснікова, який в часи президента Януковича був головою Держагентства з управління державними корпоративними правами та майном.
Йому інкримінували, що він затвердив зміни до переліку майна держпідприємства, що не підлягає приватизації, куди не було включено дві будівлі. У подальшому ці об’єкти продали і завдали збитків державі на понад 16 млн грн.
Обвинувачений та його захисник так само зазначили, що не визнають вину. Колєсніков також пов’язав обвинувачення зі своєю діяльністю як опозиційного політика, але оскільки строки давності притягнення до відповідальності пройшли, то він не заперечував проти звільнення від кримінальної відповідальності та закриття справи.
Зазначається, що рішення по Вілкулу і Колєснікову виносив один і той же суддя Сергій Мельниченко.
Передісторія:
- 6 вересня 2019 року ексгенпрокурор Юрій Луценко заявив, що Вілкулу та Колєснікову Генпрокуратура оголосила підозри та почала процедуру розшуку.
- ГПУ підозрює ексголову Дніпропетровської облдержадміністрації (ймовірно Вілкула) та колишнього очільника Агентства держмайна (ймовірно Колєснікова) у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК).
- 16 вересня 2019 року суд відпустив екснардепів на поруки чинного нардепа-самовисуванця з Дніпропетровщини, члена комітету Ради з питань правової політики Дмитра Шпенова.
- 1 жовтня 2019 року Дніпровський апеляційний суд відмовився взяти під варту колишніх народних депутатів України від партії "Опозиційний блок" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова, яких суд першої інстанції відпустив на поруки.