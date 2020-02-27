Дела Вилкула и Колесникова закрыли по срокам давности

Октябрьский суд Днепра освободил бывших нардепов партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова от уголовной ответственности по срокам давности.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на данные реестра судебных решений

Детали: Вилкула и Колесникова обвиняли по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК. За такие преступления предусмотрено до 6 лет лишения свободы, а срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет 10 лет.

Однако после направления дел в суд обвинение изменили на ч.2 ст.367 (служебная халатность) УК, что является уже преступлением средней тяжести и со сроками давности 5 лет. Это позволило защите ходатайствовать о закрытии дел.

Дело Вилкула, которого подозревали в причинении государству миллионных убытков, закрыли еще 28 января этого года.

Адвокат Вилкула подал ходатайство об освобождении его от ответственности и прекращении дела по срокам давности.

При этом сторона защиты отметила, что считает уголовное производство политически мотивированным, а все действия Вилкула законными и обоснованными. Адвокат сообщил, что в действиях его подзащитного отсутствует не только состав преступления, но и само событие преступления.

Обвиняемый Вилкул дал письменное согласие на прекращение дела, также подчеркнув, что не считает себя виновным.

Прокурор и представитель Днепропетровского областного совета не возражали против удовлетворения ходатайства. А от глав поселковых советов и колхозов поступили заявления, что они согласны с изменением обвинения.

Суд, который закрыл дело, отметил, что установление вины лица не решалось, но прокурор и представители потерпевших могут обратиться в суд о возмещении убытков в порядке гражданского судопроизводства.

Так же закрыли и дело Колесникова, который во времена президента Януковича был председателем Госагентства по управлению государственными корпоративными правами и имуществом.

Ему инкриминировали, что он утвердил изменения в перечень имущества госпредприятия, которое не подлежит приватизации, куда не было включено два здания. В дальнейшем эти объекты продали и нанесли ущерб государству более чем 16 млн грн.

Обвиняемый и его защитник так же отметили, что не признают вину. Колесников также связал обвинение со своей деятельностью как оппозиционного политика, но поскольку сроки давности привлечения к ответственности прошли, то он не возражал против освобождения от уголовной ответственности и прекращения дела.

Отмечается, что решение по Вилкула и Колесникову выносил один и тот же судья Сергей Мельниченко.

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