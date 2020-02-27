ДБР відкрило справу про тиск Байдена на Шокіна – адвокат

Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження про тиск на ексгенпрокурора Віктора Шокіна з боку з боку ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена.

Джерело: адвокат Шокіна Олександр Телешецький, котрого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "ДБР внесло в ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення".

Деталі: За словами адвоката, справа відкрита на підставі заяви Шокіна, суд зобов'язав ДБР зареєструвати це провадження.

Що передувало: Ексгенпрокурор Шокін заявив, що погодився залишити посаду генпрокурора України через тиск Байдена. За словами Шокіна, Байден вимагав звільнити його в обмін на безперешкодне надання Україні державної гарантії США на суму $ 1 млрд.

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