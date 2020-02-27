ДБР відкрило справу про тиск Байдена на Шокіна – адвокат

Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження про тиск на ексгенпрокурора Віктора Шокіна з боку з боку ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена.

Джерело: адвокат Шокіна Олександр Телешецький, котрого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "ДБР внесло в ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення".

Деталі: За словами адвоката, справа відкрита на підставі заяви Шокіна, суд зобов'язав ДБР зареєструвати це провадження.

За словами адвоката, у своїй заяві Шокін повідомив про тиск на нього з боку Байдена. Причиною тиску стало розслідування Генеральною прокуратурою України тяжких злочинів в сфері міжнародної корупції, пов'язаних з діяльністю екс-міністра екології України Миколи Злочевського та керівників компанії Burisma.

Він додав, що відповідна заява була подана в ДБР ще 28 січня 2020 року, але відомості про кримінальне правопорушення були внесені в ЄРДР тільки 24 лютого, вже після того, як суд зобов'язав ДБР зареєструвати це провадження.

Адвокат повідомив, що вона розслідується за ч.2 ст.343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

Разом з тим, адвокат підкреслив, що, незважаючи на вказування Шокіним імені Байдена в заяві, яка стала підставою для відкриття справи, в самому провадженні йдеться про "громадянина США", без вказування імені.

Також адвокат нагадав, що ДБР розслідує кримінальні провадження за заявою Шокіна про розголошення таємниці досудового розслідування співробітникам Національного антикорупційного бюро України.

Адвокат додав, що вважає за доцільне залучити американську сторону до розслідування. З відповідним проханням, як уточнив Телешецький, він звернеться до Офісу генпрокурора.

Телешецький також заявив, що правоохоронні органи Греції розслідують факт отруєння Шокіна ртуттю в 2019 році, сам ексгенпрокурор України також пов'язує цей замах з Байденом.

Що передувало: Ексгенпрокурор Шокін заявив, що погодився залишити посаду генпрокурора України через тиск Байдена. За словами Шокіна, Байден вимагав звільнити його в обмін на безперешкодне надання Україні державної гарантії США на суму $ 1 млрд.

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