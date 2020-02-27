ДБР відкрило справу про тиск Байдена на Шокіна – адвокат
Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження про тиск на ексгенпрокурора Віктора Шокіна з боку з боку ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена.
Джерело: адвокат Шокіна Олександр Телешецький, котрого цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "ДБР внесло в ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення".
Деталі: За словами адвоката, справа відкрита на підставі заяви Шокіна, суд зобов'язав ДБР зареєструвати це провадження.
Що передувало: Ексгенпрокурор Шокін заявив, що погодився залишити посаду генпрокурора України через тиск Байдена. За словами Шокіна, Байден вимагав звільнити його в обмін на безперешкодне надання Україні державної гарантії США на суму $ 1 млрд.
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Передісторія:
- Хантер Байден син колишнього віцепрезидента США, а тепер кандидат у президенти США Джо Байдена, 2014 році став одним із членів Наглядової ради компанії Burisma, яка належить українському мільйонеру Миколі Злочевському та у часи генпрокурора Віктора Шокіна була об’єктом кількох кримінальних справ.
- 16 лютого 2016 року президент Порошенко попросив Шокіна піти з посади, бо його відомство "не змогло заручитися довірою суспільства".
- У 2018 році Джо Байден розповів, що погрожував українським лідерам не дати кредит, якщо вони не звільнять Шокіна. Після цього Шокін заявив, що був змушений припинити розслідування стосовно компанії Burisma під тиском з боку США.
- Президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 демократа Джо Байдена.
- За даними розслідування Buzzfeed, Шокін та Юрій Луценко "злили" Трампу компромат на Байдена.