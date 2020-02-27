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ГБР открыло дело о давлении Байдена на Шокина – адвокат

Четверг, 27 февраля 2020, 10:26
ГБР открыло дело о давлении Байдена на Шокина – адвокат

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о давлении на экс-генпрокурора Виктора Шокина со стороны со стороны экс-вице-президента США Джозефа Байдена.

Источник: адвокат Шокина Александр Телешецкий, котрого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "ГБР внесло в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения ".

Детали: По словам адвоката, дело открыто на основании заявления Шокина, суд обязал ГБР зарегистрировать это производство.

По словам адвоката, в своем заявлении Шокин сообщил о давлении на него со стороны Байдена. Причиной давления стало расследование Генеральной прокуратурой Украины тяжких преступлений в сфере международной коррупции, связанных с деятельностью экс-министра экологии Украины Николая Злочевского и руководителей компании Burisma.

Он добавил, что соответствующее заявление было подано в ГБР еще 28 января 2020 года, но сведения об уголовном правонарушении были внесены в ЕРДР только 24 февраля, уже после того, как суд обязал ГБР зарегистрировать данное производство.

Адвокат сообщил, что оно расследуется по ч.2 ст.343 (вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Вместе с тем, адвокат подчеркнул, что, несмотря на указание Шокиным имени Байдена в заявлении, которое стало основанием для открытия дела, в самом производстве речь идет о "гражданине США", без указания имени.

Также адвокат напомнил, что ГБР расследует уголовные производства по заявлению Шокина о разглашении тайны досудебного расследования сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины.

Адвокат добавил, что считает целесообразным привлечь американскую сторону к расследованию. С соответствующей просьбой, как уточнил Телешецкий, он обратится в Офис генпрокурора.

Телешецкий также заявил, что правоохранительные органы Греции расследуют факт отравления Шокина ртутью в 2019 году, сам экс-генпрокурор Украины также увязывает это покушение с Байденом.

Что было ранее: Экс-генпрокурор Шокин заявил, что согласился покинуть пост генпрокурора Украины вследствие давления Байдена.

По словам Шокина, Байден требовал уволить его в обмен на беспрепятственное предоставление Украине государственной гарантии США на сумму $1 млрд.

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Напомним:

  • Хантер Байден сын вице-президента, а теперь кандидата в президенты США Джо Байдена, в 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому и во времена генпрокурора Шокина была объектом нескольких уголовных дел.
  • 16 февраля 2016 года президент Порошенко попросил Шокина уйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества".
  • В 2018 году Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не уволят Шокина.
  • После этого Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma под давлением со стороны США.
  • Президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 демократа Джо Байдена.
  • По данным расследования Buzzfeed, Шокин и Юрий Луценко "слили" Трампу компромат на Байдена.
  • В конце декабря 2019 личный юрист президента США Рудольф Джулиани обнародовал фильм. В нем, в частности, говорилось о том, что бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина отравили ртутью, из-за чего он имеет проблемы со здоровьем.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ШокинГБР
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