ГБР открыло дело о давлении Байдена на Шокина – адвокат
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Четверг, 27 февраля 2020, 11:26
Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о давлении на экс-генпрокурора Виктора Шокина со стороны со стороны экс-вице-президента США Джозефа Байдена.
Источник: адвокат Шокина Александр Телешецкий, котрого цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "ГБР внесло в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения ".
Детали: По словам адвоката, дело открыто на основании заявления Шокина, суд обязал ГБР зарегистрировать это производство.
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