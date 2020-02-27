ГБР открыло дело о давлении Байдена на Шокина – адвокат

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о давлении на экс-генпрокурора Виктора Шокина со стороны со стороны экс-вице-президента США Джозефа Байдена.

Источник: адвокат Шокина Александр Телешецкий, котрого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "ГБР внесло в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения ".



Детали: По словам адвоката, дело открыто на основании заявления Шокина, суд обязал ГБР зарегистрировать это производство.