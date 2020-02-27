ГБР открыло дело о давлении Байдена на Шокина – адвокат

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о давлении на экс-генпрокурора Виктора Шокина со стороны со стороны экс-вице-президента США Джозефа Байдена.

Источник: адвокат Шокина Александр Телешецкий, котрого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "ГБР внесло в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения ".



Детали: По словам адвоката, дело открыто на основании заявления Шокина, суд обязал ГБР зарегистрировать это производство.

По словам адвоката, в своем заявлении Шокин сообщил о давлении на него со стороны Байдена. Причиной давления стало расследование Генеральной прокуратурой Украины тяжких преступлений в сфере международной коррупции, связанных с деятельностью экс-министра экологии Украины Николая Злочевского и руководителей компании Burisma.



Он добавил, что соответствующее заявление было подано в ГБР еще 28 января 2020 года, но сведения об уголовном правонарушении были внесены в ЕРДР только 24 февраля, уже после того, как суд обязал ГБР зарегистрировать данное производство.



Адвокат сообщил, что оно расследуется по ч.2 ст.343 (вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.



Вместе с тем, адвокат подчеркнул, что, несмотря на указание Шокиным имени Байдена в заявлении, которое стало основанием для открытия дела, в самом производстве речь идет о "гражданине США", без указания имени.



Также адвокат напомнил, что ГБР расследует уголовные производства по заявлению Шокина о разглашении тайны досудебного расследования сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины.

Адвокат добавил, что считает целесообразным привлечь американскую сторону к расследованию. С соответствующей просьбой, как уточнил Телешецкий, он обратится в Офис генпрокурора.

Телешецкий также заявил, что правоохранительные органы Греции расследуют факт отравления Шокина ртутью в 2019 году, сам экс-генпрокурор Украины также увязывает это покушение с Байденом.



Что было ранее: Экс-генпрокурор Шокин заявил, что согласился покинуть пост генпрокурора Украины вследствие давления Байдена.

По словам Шокина, Байден требовал уволить его в обмен на беспрепятственное предоставление Украине государственной гарантии США на сумму $1 млрд.

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