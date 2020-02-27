Голова одеського адмінсуду фігурує в переписці Альперіна про підкупи посадовців – ЗМІ

Голова Одеського окружного адміністративного суду Олег Глуханчук міг допомагати бізнесмену Вадиму Альперіну вирішувати проблеми в судах, які стосувалися підконтрольних йому компаній.

Джерело: "Слідство.Інфо" з посиланням на листування між Альперіним і Глуханчуком, яке є у розпорядженні редакції

Журналісти оприлюднили "чорну бухгалтерію" та листування Альперіна, яке отримали з власних джерел. З цих матеріалів випливає, що бізнесмен міг платити хабарі за переслідування конкурентів та правоохоронців, які вели розслідування щодо підконтрольних йому компаній.

Суд, яким керує Глуханчук, за версією правоохоронців, регулярно фігурував у схемах з розмитненням товарів компаній, які контролював Альперін.

У переписці чоловіки серед іншого обговорювали можливість переслідування суддів, зокрема, відкриття щодо них кримінальних проваджень і перевірок у Вищій раді правосуддя (єдиний орган, який може звільняти суддів із займаних посад, – ред.) та Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

Сам Глуханчук підтвердив журналістам, що знайомий з Альперіним, але, за його словами, він не обговорював з ним корупційних питань та не отримував за це хабарів.

"Слідство.Інфо" відзначає, що суддя має скандальну репутацію через нескромний спосіб життя. Зокрема, Глуханчук не задекларував дорогий будинок в передмісті Одеси. НАБУ через це навіть розпочало розслідування, але підозру судді не оголосили.

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