Голова одеського адмінсуду фігурує в переписці Альперіна про підкупи посадовців – ЗМІ
Голова Одеського окружного адміністративного суду Олег Глуханчук міг допомагати бізнесмену Вадиму Альперіну вирішувати проблеми в судах, які стосувалися підконтрольних йому компаній.
Джерело: "Слідство.Інфо" з посиланням на листування між Альперіним і Глуханчуком, яке є у розпорядженні редакції
Журналісти оприлюднили "чорну бухгалтерію" та листування Альперіна, яке отримали з власних джерел. З цих матеріалів випливає, що бізнесмен міг платити хабарі за переслідування конкурентів та правоохоронців, які вели розслідування щодо підконтрольних йому компаній.
Суд, яким керує Глуханчук, за версією правоохоронців, регулярно фігурував у схемах з розмитненням товарів компаній, які контролював Альперін.
У переписці чоловіки серед іншого обговорювали можливість переслідування суддів, зокрема, відкриття щодо них кримінальних проваджень і перевірок у Вищій раді правосуддя (єдиний орган, який може звільняти суддів із займаних посад, – ред.) та Вищій кваліфікаційній комісії суддів.
Сам Глуханчук підтвердив журналістам, що знайомий з Альперіним, але, за його словами, він не обговорював з ним корупційних питань та не отримував за це хабарів.
"Слідство.Інфо" відзначає, що суддя має скандальну репутацію через нескромний спосіб життя. Зокрема, Глуханчук не задекларував дорогий будинок в передмісті Одеси. НАБУ через це навіть розпочало розслідування, але підозру судді не оголосили.
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Передісторія:
- 26 листопада 2019 року детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з порушенням митного законодавства.
- 27 листопада 2019 року НАБУ затримало Вадима Альперіна, коли він з адвокатом прийшов до слідчих. За даними слідства, він – очільник злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну. Схема завдала інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.
- 28 листопада 2019 року Альперіну оголосили підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України ("зловживання владою або службовим становищем"), а 29 листопада 2019 року Вищий аникорупційний суд призначив Альперіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 70 млн грн застави.
- 2 грудня 2019 рокупісля внесення застави він вийшов із СІЗО. На Альперіна було покладено ряд обов’язків, зокрема, носити електронний браслет, не виїжджати за межі м. Одеса, не спілкуватися з іншими підозрюваними тощо.
- 24 січня суд продовжив запобіжний захід Альперіну до 23 березня.