Глава одесского админсуда фигурирует в переписке Альперина о подкупе должностных лиц – СМИ
Председатель Одесского окружного административного суда Олег Глуханчук мог помогать бизнесмену Вадиму Альперину решать проблемы в судах, касающихся подконтрольных ему компаний.
Источник: "Слидство.Инфо" со ссылкой на переписку между Альпериным и Глуханчуком, которая есть в распоряжении редакции
Журналисты обнародовали "черную бухгалтерию" и переписку Альперина, которые получили из собственных источников. Из этих материалов следует, что бизнесмен мог платить взятки за преследование конкурентов и правоохранителей, которые вели расследование в отношении подконтрольных ему компаний.
Суд, которым руководит Глуханчук, по версии правоохранителей, регулярно фигурировал в схемах с растаможкой товаров компаний, которые контролировал Альперин.
В переписке мужчины среди прочего обсуждали возможность преследования судей, в частности, открытие по ним уголовных производств и проверок в Высшем совете правосудия (единственный орган, который может увольнять судей с занимаемых должностей, – ред.) и Высшей квалификационной комиссии судей.
Сам Глуханчук подтвердил журналистам, что знаком с Альпериным, но, по его словам, он не обсуждал с ним коррупционных вопросов и не получал за это взяток.
"Слидство.Инфо" отмечает, что судья имеет скандальную репутацию из-за нескромного образа жизни. В частности, Глуханчук не задекларировал дорогой дом в пригороде Одессы. НАБУ из-за этого даже начало расследование, но подозрение судье не объявили.
Узнать больше: Взятка на миллион. Почему арестовали одесского "короля контрабанды" Альперина
Предыстория:
- 26 ноября 2019 года детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.
- 27 нобря 2019 года Национальное антикоррупционное бюро задержало Вадима Альперина, когда он с адвокатом пришел к следователям. По данным следствия, он – глава преступной организации, которая путем махинаций незаконно ввозила товары в Украину. Схема нанесла интересам государства более 77,7 млн грн убытков.
- 28 ноября 2019 года Альперину объявили подозрение по ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины ("злоупотребление властью или служебным положением"), а 29 ноября Высший аникорупцийний суд назначил Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 70 млн грн залога.
- 2 декабря 2019 года после внесения залога он вышел из СИЗО. На Альперина был возложен ряд обязанностей, в частности, носить электронный браслет, не выезжать за пределы Одессы, не общаться с другими подозреваемыми и т.п.
- 24 января суд продлил меру пресечения Альперину до 23 марта.