Глава одесского админсуда фигурирует в переписке Альперина о подкупе должностных лиц – СМИ

Председатель Одесского окружного административного суда Олег Глуханчук мог помогать бизнесмену Вадиму Альперину решать проблемы в судах, касающихся подконтрольных ему компаний.

Источник: "Слидство.Инфо" со ссылкой на переписку между Альпериным и Глуханчуком, которая есть в распоряжении редакции

Журналисты обнародовали "черную бухгалтерию" и переписку Альперина, которые получили из собственных источников. Из этих материалов следует, что бизнесмен мог платить взятки за преследование конкурентов и правоохранителей, которые вели расследование в отношении подконтрольных ему компаний.

Суд, которым руководит Глуханчук, по версии правоохранителей, регулярно фигурировал в схемах с растаможкой товаров компаний, которые контролировал Альперин.

В переписке мужчины среди прочего обсуждали возможность преследования судей, в частности, открытие по ним уголовных производств и проверок в Высшем совете правосудия (единственный орган, который может увольнять судей с занимаемых должностей, – ред.) и Высшей квалификационной комиссии судей.

Сам Глуханчук подтвердил журналистам, что знаком с Альпериным, но, по его словам, он не обсуждал с ним коррупционных вопросов и не получал за это взяток.

"Слидство.Инфо" отмечает, что судья имеет скандальную репутацию из-за нескромного образа жизни. В частности, Глуханчук не задекларировал дорогой дом в пригороде Одессы. НАБУ из-за этого даже начало расследование, но подозрение судье не объявили.

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