Кличко: У київських лікарнях підготували бокси на випадок коронавірусу

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що у столиці визначили лікарні, у яких підготували бокси в інфекційних відділеннях, щоб приймати людей на карантин і лікування у випадку розповсюдження коронавірусу.

Джерело: пресслужба Київської адміністрації з посиланням на заяву мера на засіданні Київради 27 лютого

Пряма мова: "Ви бачите, яка ситуація і наскільки схвильовані українці щодо можливого розповсюдження коронавірусу. У столиці і в країні випадків захворювань не зареєстровано.

Але ми повинні бути готові до того, якщо таке трапиться. У Києві визначені лікарні, де підготовані бокси в інфекційних відділеннях, що зможуть приймати людей на карантин і лікування".

Деталі: Кличко додав, що 28 лютого разом із фахівцями Міністерства охорони здоров’я в одній зі столичних лікарень проведуть навчання для медиків, як оперативно і злагоджено діяти в ситуаціях виявлення випадків захворювання чи підозри на коронавірус.



Мер також відзначив, що необхідно здійснювати і просвітницьку кампанію в школах, інших соціальних закладах, у публічних місцях.

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