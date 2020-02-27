Кличко: У київських лікарнях підготували бокси на випадок коронавірусу

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Четвер, 27 лютого 2020, 12:53

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що у столиці визначили лікарні, у яких підготували бокси в інфекційних відділеннях, щоб приймати людей на карантин і лікування у випадку розповсюдження коронавірусу.

Джерело: пресслужба Київської адміністрації з посиланням на заяву мера на засіданні Київради 27 лютого

Пряма мова: "Ви бачите, яка ситуація і наскільки схвильовані українці щодо можливого розповсюдження коронавірусу. У столиці і в країні випадків захворювань не зареєстровано.

Але ми повинні бути готові до того, якщо таке трапиться. У Києві визначені лікарні, де підготовані бокси в інфекційних відділеннях, що зможуть приймати людей на карантин і лікування".

Деталі: Кличко додав, що 28 лютого разом із фахівцями Міністерства охорони здоров’я в одній зі столичних лікарень проведуть навчання для медиків, як оперативно і злагоджено діяти в ситуаціях виявлення випадків захворювання чи підозри на коронавірус.

Мер також відзначив, що необхідно здійснювати і просвітницьку кампанію в школах, інших соціальних закладах, у публічних місцях.  

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Передісторія:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня минулого року.   
  • В останні дні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії.
  • Увечері 20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей (українців та іноземців) разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.
  • Станом на 27 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. 
  • У світі на Covid 2019 за три місяці заразилися 82 170 осіб, померли внаслідок зараження коронавірусом 2 804 людини, одужали 32 898 людей (переважна більшість інфікованих і жертв – у Китаї).

Українська правда
Теми: Віталій Кличко Київ коронавірус


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