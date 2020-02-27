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Кличко: В киевских больницах подготовили боксы на случай коронавируса

Четверг, 27 февраля 2020, 11:53
Кличко: В киевских больницах подготовили боксы на случай коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что в столице определили больницы, в которых подготовили боксы в инфекционных отделениях, чтобы принимать людей на карантин и лечение в случае распространения коронавируса.

Источник: пресс-служба Киевской администрации со ссылкой на заявление мэра на заседании Киевсовета 27 февраля

Прямая речь: "Вы видите, какая ситуация и насколько взволнованы украинцы относительно возможного распространения коронавируса. В столице и в стране случаев заболеваний не зарегистрировано.

Но мы должны быть готовы к этому, если такое случится. В Киеве определены больницы, где подготовлены боксы в инфекционных отделениях, которые смогут принимать людей на карантин и лечение".

Детали: Кличко добавил, что 28 февраля вместе со специалистами Министерства здравоохранения в одной из столичных больниц проведут учение для медиков, как оперативно и слаженно действовать в ситуациях выявления случаев заболевания или подозрения на коронавирус.

Мэр также отметил, что необходимо осуществлять и просветительскую кампанию в школах, других социальных учреждениях, в общественных местах.

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Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Предыстория:

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря прошлого года.  
  • В последние дни коронавирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии. 
  • Вечером 20 февраля 72 эвакуированных из Китая человека (украинцы и ностранцы) вместе с сопровождением разместили на 14-дневную обсервацию (изоляцию и наблюдение, в народе – "карантин") в медучреждении МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Местные жители встретили их протестами из-за страха заражения.
  • По состоянию на 27 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса.
  • В мире Covid 2019 за три месяца заразились 82 170 человек, умерли в результате заражения коронавирусом 2804 человека, выздоровели 32 898 человек (подавляющее большинство инфицированных и жертв – в Китае).

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоКиевкоронавирус
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