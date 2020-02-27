Кличко: В киевских больницах подготовили боксы на случай коронавируса

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Четверг, 27 февраля 2020, 12:53

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что в столице определили больницы, в которых подготовили боксы в инфекционных отделениях, чтобы принимать людей на карантин и лечение в случае распространения коронавируса.

Источник: пресс-служба Киевской администрации со ссылкой на заявление мэра на заседании Киевсовета 27 февраля

Прямая речь: "Вы видите, какая ситуация и насколько взволнованы украинцы относительно возможного распространения коронавируса. В столице и в стране случаев заболеваний не зарегистрировано.

Но мы должны быть готовы к этому, если такое случится. В Киеве определены больницы, где подготовлены боксы в инфекционных отделениях, которые смогут принимать людей на карантин и лечение".

Детали: Кличко добавил, что 28 февраля вместе со специалистами Министерства здравоохранения в одной из столичных больниц проведут учение для медиков, как оперативно и слаженно действовать в ситуациях выявления случаев заболевания или подозрения на коронавирус.

Мэр также отметил, что необходимо осуществлять и просветительскую кампанию в школах, других социальных учреждениях, в общественных местах.

Темы: Виталий Кличко Киев коронавирус


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