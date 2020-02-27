В Україні різко зріс відсоток незадоволених діями Зеленського

За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, в Україні за кілька місяців з 25 до 40 відсотків зросла частка тих, хто не схвалює дії президента Володимира Зеленського.

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 21-25 лютого

Дослівно: "Оцінка дій президента України порівняно з груднем в лютому погіршилася: на 15 відсоткових пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (з 62% до 47%), і на 15 відсоткових пунктів зросла частка тих, хто не схвалює (з 25% до 40%)".

Деталі: Крім того, за результатами опитування, у лютому до Зеленського позитивно ставляться 47% опитаних, негативно – 24%.

У порівнянні з грудневим опитуванням КМІС, то частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно, зменшилася на 13 відсоткових пунктів (було 60%), а частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 10 відсоткових пунктів (було 14%).

Опитування проводилося з 21 по 25 лютого 2020 року. За допомогою телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Для дослідження опитали 1500 осіб віком від 18 років. Похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Дані дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.

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