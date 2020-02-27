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В Україні різко зріс відсоток незадоволених діями Зеленського

Четвер, 27 лютого 2020, 14:16
В Україні різко зріс відсоток незадоволених діями Зеленського

За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, в Україні за кілька місяців з 25 до 40 відсотків зросла частка тих, хто не схвалює дії президента Володимира Зеленського.

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 21-25 лютого

Дослівно: "Оцінка дій президента України порівняно з груднем в лютому погіршилася: на 15 відсоткових пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (з 62% до 47%), і на 15 відсоткових пунктів зросла частка тих, хто не схвалює (з 25% до 40%)".

Деталі: Крім того, за результатами опитування, у лютому до Зеленського позитивно ставляться 47% опитаних, негативно – 24%.

У порівнянні з грудневим опитуванням КМІС, то частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно, зменшилася на 13 відсоткових пунктів (було 60%), а частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 10 відсоткових пунктів (було 14%).

 
 

Опитування проводилося з 21 по 25 лютого 2020 року. За допомогою телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Для дослідження опитали 1500 осіб віком від 18 років. Похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

 

Дані дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які  були проведені з 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада,  з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.

Передісторія: 

  • Раніше соціологи повідомляли, що в Україні різко зросла кількість незадоволених курсом Зеленського.
  • За результатами опитування "Рейтингу", у лютому 2020 року Зеленському довіряють 51,5%, не довіряють – 41%. Соціологи відзначають, що рівень довіри до Зеленського був найвищим у вересні 2019 року – тоді йому довіряли 79% громадян, не довіряли – лише 13,5%. 
  • При цьому за результатами лютневого опитування соцгрупи "Рейтинг", якби президентські вибори відбулися у лютому 2020 року, то Зеленського у першому турі готові підтримати 40% громадян
  • За результатами опитування КМІС, - 44% громадян, що на 14% громадян більше, ніж у 2019 році.
  • У першому турі виборів 31 березня 2019 року за Зеленського проголосували 30.24% виборців. У другому турі  21 квітня 2019 року Зеленського підтримали 73,22% виборців.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийопитуваннясоціологіяпрезидентОфіс президента
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