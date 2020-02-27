В Украине резко вырос процент недовольных действиями Зеленского

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Четверг, 27 февраля 2020, 15:16

По результатам опроса Киевского международного института социологии, в Украине за несколько месяцев на 15 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет действия президента Владимира Зеленского.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 21-25 февраля

Дословно: "Оценка действий президента Украины по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 15 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 62% до 47%), и на 15 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 25 % до 40%)".

Детали: Кроме того, по результатам опроса, в феврале к Зеленскому положительно относятся 47% опрошенных, отрицательно - 24%.

По сравнению с декабрьским опросом КМИС, то доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшилась на 13 процентных пунктов (было 60%), а доля тех, кто относится к нему негативно, возросло на 10 процентных пунктов (было 14%).

Опрос проводился с 21 по 25 февраля 2020 года с помощью телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных номеров.

Для исследования были опрошены 1500 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Данные исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

Украинская правда
Темы: Зеленский опрос социология


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