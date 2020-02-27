Відставки Гончарука хочуть 44% українців

Українці незадоволенні роботою Кабінету міністрів, а ставлення до прем’єра Олексія Гончарука тільки погіршується.

Джерело: соціологічне опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведене з 21 по 25 лютого

Деталі: Згідно із результатами, до Гончарука у лютому позитивно ставляться лише 8% опитаних, негативно – 33%. Якщо порівнювати ці дані з грудневим опитуванням, то частка тих, хто ставиться до прем’єра позитивно, зменшилася на 4 відсоткових пункти (було 12%), а частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 11 відсоткових пунктів (було 22%).

Також погіршилася оцінка дій Кабміну порівняно з груднем: на 14 відсоткових пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (з 35% до 21%), і на 20 відсоткових пунктів зросла частка тих, хто не схвалює (з 46% до 66%).

Відносна більшість опитаних (44%) думає, що треба відправити у відставку діючий склад Кабінету Міністрів.

37% думають, що уряд на чолі з Гончаруком ще має працювати.

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