Відставки Гончарука хочуть 44% українців
Українці незадоволенні роботою Кабінету міністрів, а ставлення до прем’єра Олексія Гончарука тільки погіршується.
Джерело: соціологічне опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведене з 21 по 25 лютого
Деталі: Згідно із результатами, до Гончарука у лютому позитивно ставляться лише 8% опитаних, негативно – 33%. Якщо порівнювати ці дані з грудневим опитуванням, то частка тих, хто ставиться до прем’єра позитивно, зменшилася на 4 відсоткових пункти (було 12%), а частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 11 відсоткових пунктів (було 22%).
Також погіршилася оцінка дій Кабміну порівняно з груднем: на 14 відсоткових пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (з 35% до 21%), і на 20 відсоткових пунктів зросла частка тих, хто не схвалює (з 46% до 66%).
Відносна більшість опитаних (44%) думає, що треба відправити у відставку діючий склад Кабінету Міністрів.
37% думають, що уряд на чолі з Гончаруком ще має працювати.
Що було раніше:
- За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, в Україні за кілька місяців з 25 до 40 відсотків зросла частка тих, хто не схвалює дії президента Володимира Зеленського.
- За результатами опитування, 62% українців проголосували б на референдумі проти продажу землі сільськогосподарського призначення, 15% - "за", ще 18% не брали б участі в голосуванні.