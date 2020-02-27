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44% украинцев хотят отставки Гончарука

Четверг, 27 февраля 2020, 14:49
44% украинцев хотят отставки Гончарука

44% украинский хотят отставки Гончарука

Украинцы неудовлетворенности работой Кабинета министров, а отношение к премьеру Алексею Гончаруку только ухудшается.

Источник: социологический опрос Киевского международного института социологии, проведенный с 21 по 25 февраля

Детали: Согласно результатам, к Гончаруку в феврале положительно относятся лишь 8% опрошенных, отрицательно - 33%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к премьеру положительно, уменьшилась на 4 процентных пункта (было 12%), а доля тех, кто относится к нему негативно, выросла на 11 процентных пунктов (было 22%).

 
 

Также ухудшилась оценка действий Кабмина по сравнению с декабрем: на 14 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 35% до 21%), и на 20 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 46% до 66%) .

Относительное большинство опрошенных (44%) полагает, что надо отправить в отставку действующий состав Кабинета Министров.

37% полагают, что правительство во главе с Гончаруком еще предстоит работать.

 

Что было раньше:

  • По результатам опроса Киевского международного института социологии, в Украине за несколько месяцев с 25 до 40 процентов выросла доля тех, кто не одобряет действия президента Владимира Зеленского.
  • По результатам опроса, 62% украинцев проголосовали бы на референдуме против продажи земли сельскохозяйственного назначения, 15% - "за", еще 18% не принимали бы участия в голосовании.

Украинская правда
Темы: опросГончарукКабинет министров
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