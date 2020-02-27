Сутичка у Жмеринській міскраді: Нацдружини розповіли свою версію подій

Представники Національних дружин розповіли свою версію сутички у Жмеринській міськраді, яка 27 лютого мала голосувати за звільнення виконувача обов’язків міського голови Юрія Світлака.

Джерело: заява Національних дружин

Дослівно: "Тітушки під прикриттям поліції напали на громадян, які...хотіли висловити свою позицію...щодо хабарництва у розмірі 250 тисяч гривень, сумнівних витрат коштів місцевого бюджету та корупційного бізнесу родини Світлака.

Місцеві жителі боялися за свою безпеку, тому звернулися до "Національних дружин" по захист".

Деталі: За версією Нацдружин, у приміщенні міськради тітушки за підтримки поліції накинулися на мітингарів – "активістів "Нацдружин" затягували у приміщення, жорстоко били стільцями та кийками".

Повідомляється про десяток травмованих, в однієї людини проламаний череп.

Представники Нацдружин вимагають відставки та притягнення Світлака до кримінальної відповідальності.

Що передувало: За версією поліції, 27 лютого близько 11 години понад 20 невідомих осіб у масках увірвалися до приміщення міськради у Жмеринці та намагалися завадити проведенню чергової сесії. Кидали каміння та димові шашки, побили вікна.

11 осіб затримано. Постраждало вісім поліцейських та четверо осіб, які вчиняли правопорушення.