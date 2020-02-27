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Сутичка у Жмеринській міскраді: Нацдружини розповіли свою версію подій

Четвер, 27 лютого 2020, 17:38
Сутичка у Жмеринській міскраді: Нацдружини розповіли свою версію подій

Представники Національних дружин виклали свою версію подій у Жмеринській міськраді, яка 27 лютого мала голосувати за звільнення виконувача обов’язків міського голови Юрія Світлака.

Джерело: заява Національних дружин

Дослівно: "Тітушки під прикриттям поліції напали на громадян, які...хотіли висловити свою позицію...щодо хабарництва у розмірі 250 тисяч гривень, сумнівних витрат коштів місцевого бюджету та корупційного бізнесу родини Світлака.

Місцеві жителі боялися за свою безпеку, тому звернулися до "Національних дружин" по захист".

Деталі: За версією Нацдружин, у приміщенні міськради тітушки за підтримки поліції накинулися на мітингарів – "активістів "Нацдружин" затягували у приміщення, жорстоко били стільцями та кийками". 

Повідомляється про десяток травмованих, в однієї людини проламаний череп.

Представники Нацдружин вимагають відставки та притягнення Світлака до кримінальної відповідальності.

Згодом поліція повідомила про затримання 19 осіб, у тому числі - лідерів громадських об’єднань "Едельвейс" і "Національні дружини". Крім того, постраждали четверо осіб, які вчиняли правопорушення, та вісім поліцейських. Троє з них госпіталізовані.

Пряма мова голови поліції Ігоря Клименка: "Молодики, котрі застосували силу до депутатів Жмеринської міської ради та до поліцейських при виконанні службових обов’язків, нестимуть кримінальну відповідальність...Висловлення вимог чи відстоювання інтересів має відбуватися виключно у правовому полі".

Що передувало: За версією поліції, 27 лютого близько 11 години понад 20 невідомих осіб у масках увірвалися до приміщення міськради у Жмеринці та намагалися завадити проведенню чергової сесії. Кидали каміння та димові шашки, побили вікна.

Українська правда

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Теми: Національні дружиниВінницька областьмісцева владаполіція
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