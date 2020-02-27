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Потасовка в Жмеринском горсовете: Нацдружины рассказали свою версию событий

Четверг, 27 февраля 2020, 17:38
Потасовка в Жмеринском горсовете: Нацдружины рассказали свою версию событий

Представители Национальных дружин изложили свою версию событий в Жмеринской горсовете, который 27 февраля должен был голосовать за увольнение и.о. городского мэра Юрия Свитлака.

Источник: заявление Национальных дружин

Дословно: "Титушки под прикрытием полиции напали на граждан, которые...хотели выразить свою позицию...по взяточничеству в размере 250 тысяч гривен, сомнительных расходов средств местного бюджета и коррупционного бизнеса семьи Свитлака.

Местные жители боялись за свою безопасность, поэтому обратились к "Национальным дружинам".

Детали: По версии Нацдружин, в помещении горсовета титушки при поддержке полиции набросились на митингующих – "активистов" Нацдружин "затягивали в помещение, жестоко избивали стульями и дубинками".

Сообщается о десяти травмированных, у одного человека пробит череп.

Представители Нацдружин требуют отставки и привлечения Свитлака к уголовной ответственности.

Впоследствии полиция сообщила о задержании 19 человек, в том числе – лидеров общественных организаций "Эдельвейс" и "Национальные дружины". Кроме того, пострадали четыре правонарушителя и восемь полицейских. Трое из них госпитализированы.

Прямая речь главы полиции Игоря Клименко: "Молодые люди, которые применили силу к депутатам Жмеринского горсовета  и полицейским при исполнении служебных обязанностей будут нести уголовную ответственность...Высказывание требований или отстаивание интересов должно происходить исключительно в правовом поле".

Что предшествовало: По версии полиции, 27 февраля около 11 часов более 20 неизвестных лиц в масках ворвались в помещение горсовета в Жмеринке и пытались помешать проведению очередной сессии. Бросали камни и дымовые шашки, разбили окна.

Украинская правда

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Темы: Национальные дружиныВинницкая областьместная властьполиция
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