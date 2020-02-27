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На Донбасі під обстрілами бойовиків загинув український військовий

Четвер, 27 лютого 2020, 18:13
На Донбасі під обстрілами бойовиків загинув український військовий

27 лютого збройні формування РФ 5 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, один військовий загинув, один отримав поранення.

Джерело: ООС

Деталі: Бойовики вели обстріл із мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Штаб зафіксував два обстріли неподалік Новотошківського та по одному поблизу Новомихайлівки, Оріхового, Красногорівки.

26 лютого збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Майорськ внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинув військовий ООС 1992 року народження, житель Шостки Дмитро Гринь.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на ДонбасіДонбасвійнаокупаціяРосія
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