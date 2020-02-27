На Донбассе под обстрелами боевиков погиб украинский военный

1054 просмотра
Четверг, 27 февраля 2020, 19:13

27 февраля вооруженные формирования РФ 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один военный погиб, один получил ранение.

Источник: ООС

Детали: Боевики вели обстрел из минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Штаб зафиксировал два обстрела неподалеку Новотошковского и по одному вблизи Новомихайловки, Орехово, Красногоровки.

26 февраля российские оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Майорск в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб военный ООС 1992 года рождения, житель Шостки Дмитрий Грынь.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе Донбасс война оккупация Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
На Донбассе противник вел обстрелы из запрещенного вооружения 26 февраля 2020, 07:10
На Донбассе враг стреляет из запрещенного оружия 25 февраля 2020, 18:11
Российские наемники вели огонь из запрещенного "Минском" вооружения – ООС 25 февраля 2020, 07:14
Все новости
Главные новости
Порошенко: Я приду на допрос сам
Уже 4 украинцев с лайнера Diamond Princess госпитализировали с коронавирусом
Прокурор сливал "королю контрабанды" Альперину секреты следствия - СМИ
44% украинцев хотят отставки Гончарука
Все новости
Фото

Когда земные пейзажи кажутся скучными: невероятные фото подводного мира

интервью

Опыт ветерана: Денис Демин – от студента, через войну, к шефу пиццы в Pizza Veterano

Образование

ВНО по украинскому языку и литературе: подготовка, онлайн ресурсы, лайфхаки от экспертов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів