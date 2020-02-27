На Донбассе под обстрелами боевиков погиб украинский военный

27 февраля вооруженные формирования РФ 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один военный погиб, один получил ранение.

Источник: ООС

Детали: Боевики вели обстрел из минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Штаб зафиксировал два обстрела неподалеку Новотошковского и по одному вблизи Новомихайловки, Орехово, Красногоровки.

26 февраля российские оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Майорск в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб военный ООС 1992 года рождения, житель Шостки Дмитрий Грынь.