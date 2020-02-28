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Кличко розказав про відносини з Офісом президента

П'ятниця, 28 лютого 2020, 13:33
Кличко розказав про відносини з Офісом президента

Мер Києва Віталій Кличко пропонує Офісу президента дочекатись місцевих виборів і висунути свої кандидатів на посаду мера столиці.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова: "Я роблю свою роботу, у мене багато викликів. І можу сказати що перетягування канатів і дестабілізація в столиці України може мати негативні наслідки для всієї країни. Переконаний в тому, що якщо хтось хоче дострокових виборів, якщо хтось хоче когось посунути, то є один демократичний засіб – це вибори.

Наступні вибори будуть у жовтні цього року. І хай вони дочекаються і потім висувають своїх кандидатів, пропонують програму, отримують підтримку киян... Я маю на увазі представників Офісу президента"

Деталі: На запитання журналістів, які в нього відносини з Офісом президента, Кличко відповів, що він має "нормальні, рівні робочі стосунки з усіма гілками влади".

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Передісторія:

  • Офіс президента Володимира Зеленського домагався звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації з кінця липня 2019 року, але уряд Володимира Гройсмана відставку Кличка розглядати відмовився.
  • 4 вересня 2019 року новий КабмінОлексія Гончарука погодив звільнення Кличка. Мер Києва назвав це рішення незаконним.
  • За даними УП, восени команда Зеленського мала дві кандидатури на посаду голови КМДА: Олександра Ткаченка (гендиректор холдингу "1+1 Media" Ігоря Коломойського) і Андрія Холодова (бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко).
  • За даними джерел УП, саме нинішній глава ОП Андрій  Єрмак нібито переконав  Зеленського не звільняти Кличка з посади голови КМДА, як свого часу вимагав колишній голова ОП Андрій Богдан.

"Українська правда" в Threads

Теми: Віталій КличкоОфіс президента
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