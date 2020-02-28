Кличко розказав про відносини з Офісом президента

Мер Києва Віталій Кличко пропонує Офісу президента дочекатись місцевих виборів і висунути свої кандидатів на посаду мера столиці.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова: "Я роблю свою роботу, у мене багато викликів. І можу сказати що перетягування канатів і дестабілізація в столиці України може мати негативні наслідки для всієї країни. Переконаний в тому, що якщо хтось хоче дострокових виборів, якщо хтось хоче когось посунути, то є один демократичний засіб – це вибори.

Наступні вибори будуть у жовтні цього року. І хай вони дочекаються і потім висувають своїх кандидатів, пропонують програму, отримують підтримку киян... Я маю на увазі представників Офісу президента"

Деталі: На запитання журналістів, які в нього відносини з Офісом президента, Кличко відповів, що він має "нормальні, рівні робочі стосунки з усіма гілками влади".

Читайте також: Чемпіон міста. Як Кличко втримав Київ

Передісторія: