Кличко розказав про відносини з Офісом президента
Мер Києва Віталій Кличко пропонує Офісу президента дочекатись місцевих виборів і висунути свої кандидатів на посаду мера столиці.
Джерело: Укрінформ
Пряма мова: "Я роблю свою роботу, у мене багато викликів. І можу сказати що перетягування канатів і дестабілізація в столиці України може мати негативні наслідки для всієї країни. Переконаний в тому, що якщо хтось хоче дострокових виборів, якщо хтось хоче когось посунути, то є один демократичний засіб – це вибори.
Наступні вибори будуть у жовтні цього року. І хай вони дочекаються і потім висувають своїх кандидатів, пропонують програму, отримують підтримку киян... Я маю на увазі представників Офісу президента"
Деталі: На запитання журналістів, які в нього відносини з Офісом президента, Кличко відповів, що він має "нормальні, рівні робочі стосунки з усіма гілками влади".
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Передісторія:
- Офіс президента Володимира Зеленського домагався звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації з кінця липня 2019 року, але уряд Володимира Гройсмана відставку Кличка розглядати відмовився.
- 4 вересня 2019 року новий КабмінОлексія Гончарука погодив звільнення Кличка. Мер Києва назвав це рішення незаконним.
- За даними УП, восени команда Зеленського мала дві кандидатури на посаду голови КМДА: Олександра Ткаченка (гендиректор холдингу "1+1 Media" Ігоря Коломойського) і Андрія Холодова (бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко).
- За даними джерел УП, саме нинішній глава ОП Андрій Єрмак нібито переконав Зеленського не звільняти Кличка з посади голови КМДА, як свого часу вимагав колишній голова ОП Андрій Богдан.