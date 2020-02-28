Кличко рассказал об отношениях с Офисом президента

Мэр Киева Виталий Кличко предлагает Офиса президента дождаться местных выборов и выдвинуть своих кандидатов на должность мэра столицы.

Источник: Укринформ

Прямая речь: "Я делаю свою работу, у меня много вызовов. И могу сказать, что перетягивание канатов и дестабилизация в столице Украины может иметь негативные последствия для всей страны. Убежден в том, что если кто-то хочет досрочных выборов, если кто-то хочет кого-то подвинуть, то есть одно демократическое средство – это выборы.

Следующие выборы будут в октябре этого года. И пусть они дождутся и затем выдвигают своих кандидатов, предлагают программу, получают поддержку киевлян ... Я имею в виду представителей Офиса президента"

Детали: На вопрос журналистов, какие у него отношения с Офисом президента, Кличко ответил, что он" нормальные, ровные рабочие отношения со всеми ветвями власти ".

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