Кличко рассказал об отношениях с Офисом президента
Мэр Киева Виталий Кличко предлагает Офиса президента дождаться местных выборов и выдвинуть своих кандидатов на должность мэра столицы.
Источник: Укринформ
Прямая речь: "Я делаю свою работу, у меня много вызовов. И могу сказать, что перетягивание канатов и дестабилизация в столице Украины может иметь негативные последствия для всей страны. Убежден в том, что если кто-то хочет досрочных выборов, если кто-то хочет кого-то подвинуть, то есть одно демократическое средство – это выборы.
Следующие выборы будут в октябре этого года. И пусть они дождутся и затем выдвигают своих кандидатов, предлагают программу, получают поддержку киевлян ... Я имею в виду представителей Офиса президента"
Детали: На вопрос журналистов, какие у него отношения с Офисом президента, Кличко ответил, что он" нормальные, ровные рабочие отношения со всеми ветвями власти ".
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История вопроса:
- Офис президента Владимира Зеленского добивался увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля 2019 года, но правительство Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказалось.
- 4 сентября 2019 года Кабмин согласовал увольнение Виталия Кличко. Мэр Киева назвал это решение незаконным.
- По данным УП, осенью у команды Зеленского было две кандидатуры на должность председателя КГГА: Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1+1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).
- По данным источников УП, именно нынешний глава ОП Андрей Ермак якобы убедил Зеленского не увольнять Кличко с должности главы КГГА, как в свое время требовал бывший глава ОП Андрей Богдан.