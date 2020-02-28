Кличко рассказал об отношениях с Офисом президента

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Пятница, 28 февраля 2020, 14:33

Мэр Киева Виталий Кличко предлагает Офиса президента дождаться местных выборов и  выдвинуть своих кандидатов на должность мэра столицы.

Источник: Укринформ

Прямая речь: "Я делаю свою работу, у меня много вызовов. И могу сказать, что перетягивание канатов и дестабилизация в столице Украины может иметь негативные последствия для всей страны. Убежден в том, что если кто-то хочет досрочных выборов, если кто-то хочет кого-то подвинуть, то есть одно демократическое средство – это выборы.

Следующие выборы будут в октябре этого года. И пусть они дождутся и затем выдвигают своих кандидатов, предлагают программу, получают поддержку киевлян ... Я имею в виду представителей Офиса президента"

Детали: На вопрос журналистов, какие у него отношения с Офисом президента, Кличко ответил, что он" нормальные, ровные рабочие отношения со всеми ветвями власти ".

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История вопроса:

  • Офис президента Владимира Зеленского добивался увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля 2019 года, но правительство Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказалось.
  • 4 сентября 2019 года Кабмин согласовал увольнение Виталия Кличко. Мэр Киева назвал это решение незаконным.
  • По данным УП, осенью у команды Зеленского было две кандидатуры на должность председателя КГГА: Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1+1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).
  • По данным источников УП, именно нынешний глава ОП Андрей Ермак якобы убедил Зеленского не увольнять Кличко с должности главы КГГА, как в свое время требовал бывший глава ОП Андрей Богдан.

Темы: Виталий Кличко Офис президента


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