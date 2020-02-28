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Нападавшим на Жмеринский горсовет объявили подозрение в хулиганстве

Пятница, 28 февраля 2020, 13:53
Нападавшим на Жмеринский горсовет объявили подозрение в хулиганстве

Правоохранители сообщили о подозрении в хулиганстве 19 лицам, которые 27 февраля применили силу к депутатам Жмеринского городского совета и полицейским.

Источник: отдел коммуникации полиции Винницкой области

Дословно: "27 февраля 19 лицам, совершившим противоправные действия в помещении Жмеринского городского совета, применили физическую силу к полицейским при исполнении служебных обязанностей и к депутатам горсовета, объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство)".

Детали: Отмечается, что по состоянию на утро 28 февраля в больницу обратились 10 полицейских, 4 из них – госпитализированы.

Что было раньше: 27 февраля около 11:00 более 20 мужчин ворвались в помещение горсовета в Жмеринке и пытались помешать проведению очередной сессии.

Впоследствии полиция сообщила о задержании 19 человек, в том числе – лидеров общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные дружины".

В то же время в Нацдружинах заявили, что в помещении горсовета титушки при поддержке полиции набросились на митингующих, которые выступали против взяточничества, а самих активистов Нацдружин затягивали в помещение, жестоко избивали стульями и дубинками.

Украинская правда

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Темы: полицияВинницкая областьНациональные дружиныдрака
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