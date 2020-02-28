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Пристайко: патрулювати на Донбасі зможуть "не замарані війною представники місцевих громад"

П'ятниця, 28 лютого 2020, 21:50
Пристайко: патрулювати на Донбасі зможуть не замарані війною представники місцевих громад

Україна готова залучити у спільні патрулі на Донбасі "представників місцевих громад", які не брали участі у незаконних збройних формуваннях.

Джерело: міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі передачі "Велике інтерв'ю з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24", цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Хтось має забезпечувати (безпеку – ред.) на території. Ідеально, безумовно, силами української поліції, для цього вона й існує...

Межа нашого компромісу, що ми готові залучити до, на момент проведення виборів і коли ситуація покращиться до стану "нормальності", ми готові залучити, назвемо їх, "представників місцевих громад". 

Ідеально, щоб вони ніколи не стояли на блокпостах, навіть без "Калашникова".

І такі люди є, підростає молоде покоління, не замаране у вбивствах, не замаране у війні з нами".

Що передувало: За словами міністра, ідея спільного патрулювання території Донбасу обговорювалася ще з початку Мінського процесу. Пристайко казав, що при створенні спільних патрулів на Донбасі можна взяти за приклад досвід Хорватії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна погоджується на спільний із представниками ОРДЛО контроль території як умову для проведення місцевих виборів на Донбасі. 

Йшлося про спільне патрулювання на окупованих територіях української поліції, ОБСЄ та територіальної поліції.

Нагадаємо:

  • У команді президента Зеленського розраховують, що наступна зустріч в нормандському форматі прояснить питання про можливість проведення у жовтні 2020 року місцевих виборів на тимчасово окупованому Донбасі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПристайкоОРДЛОвибори
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