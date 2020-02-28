Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пристайко: патрулировать в ОРДЛО смогут "не замаранные войной представители местных общин"

Пятница, 28 февраля 2020, 21:50
Пристайко: патрулировать в ОРДЛО смогут не замаранные войной представители местных общин

Украина готова привлечь в совместные патрули на Донбассе "представителей местных общин", не участвовавших в незаконных вооруженных формированиях.

Источник: министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире передачи "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24", цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Кто-то должен обеспечивать (безопасность – ред.) на территории. Идеально, безусловно, силами украинской полиции, для этого она и существует…

Граница нашего компромисса, что мы готовы привлечь до, на момент проведения выборов и когда ситуация улучшится до состояния "нормальности", мы готовы привлечь, назовем их, "представителей местных общин". Идеально, чтобы они никогда не стояли на блокпостах, даже без "калашникова". 

И такие люди есть, подрастает молодое поколение, которое не замарано в убийствах, не замарано в войне с нами".

Что предшествовало: По словам министра, идея совместного патрулирования территории Донбасса обсуждалась еще с начала Минского процесса. Пристайко говорил, что при создании совместных патрулей на Донбассе можно взять за пример опыт Хорватии.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина соглашается на совместный с представителями ОРДЛО контроль территории в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе.

Речь шла о совместном патрулировании на оккупированных территориях украинской полиции, ОБСЕ и территориальной полиции.

Напомним:

  • В команде президента Зеленского рассчитывают, что следующая встреча в нормандском формате прояснит вопрос о возможности проведения в октябре 2020 года местных выборов на временно оккупированном Донбассе

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПристайкоОРДЛОвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Пристайко
Посол Украины в Британии рассказал о военных учениях для украинцев
Новости 14 февраля: посол Украины в Британии о НАТО, полеты над Украиной
Порошенко требует отозвать и уволить Пристайка с должности посла
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: