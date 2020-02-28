Пристайко: патрулировать в ОРДЛО смогут "не замаранные войной представители местных общин"

Украина готова привлечь в совместные патрули на Донбассе "представителей местных общин", не участвовавших в незаконных вооруженных формированиях.

Источник: министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире передачи "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24", цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Кто-то должен обеспечивать (безопасность – ред.) на территории. Идеально, безусловно, силами украинской полиции, для этого она и существует…

Граница нашего компромисса, что мы готовы привлечь до, на момент проведения выборов и когда ситуация улучшится до состояния "нормальности", мы готовы привлечь, назовем их, "представителей местных общин". Идеально, чтобы они никогда не стояли на блокпостах, даже без "калашникова".

И такие люди есть, подрастает молодое поколение, которое не замарано в убийствах, не замарано в войне с нами".

Что предшествовало: По словам министра, идея совместного патрулирования территории Донбасса обсуждалась еще с начала Минского процесса. Пристайко говорил, что при создании совместных патрулей на Донбассе можно взять за пример опыт Хорватии.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина соглашается на совместный с представителями ОРДЛО контроль территории в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе.

Речь шла о совместном патрулировании на оккупированных территориях украинской полиции, ОБСЕ и территориальной полиции.

Напомним: