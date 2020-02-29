Ердоган заявив, що просив Путіна "відійти з дороги" у Сирії

3841 перегляд
Субота, 29 лютого 2020, 12:06

Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що в ході телефонних переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним у п'ятницю він попросив Росію не втручатися в протистояння між збройними силами Туреччини і сирійськими військами.

Джерело: Ердоган у Стамбулі в суботу, повідомляє Анадолу

Пряма мова Ердогана: "Я відкрито запитав у Путіна: "Що ви робите в Ідлібі? Якщо хочете створити військову базу, то створюйте, однак відійдіть з дороги Туреччини".

Деталі: У той же час, Ердоган заявив, що Туреччина прагне сформувати в Ідлібі зону безпеки і тим самим забезпечити безпеку своїх кордонів.

Пряма мова Ердогана: "Справжньою метою того, що відбувається в Сирії є не Ідліб, а Туреччина. Ті, хто доб'ється бажаного в Сирії, поверне зброю проти Туреччини".

"За останніми даними, число турецьких військовослужбовців, загиблих в результаті авіаударів в Ідлібі, зросла з 33 до 36. Думати, що ті, хто сьогодні поділив Сирію на три частини, проявлять повагу до територіальної цілісності Туреччини, глибока помилка".

Деталі: Ердоган зазначив, що у п'ятницю ввечері турецькими силами були підірвані склади з хімічними речовинами.

"Ми категорично не хотіли б цього. Нас змусили, тепер самі ж відповідатимуть за наслідки", - сказав він.

Знати більше: "Війна на трьох: що означає протистояння між Туреччиною, Росією і Сирією"

Передісторія:

  • 27 лютого російська авіація розстріляла турецьку військову колону в Сирії – загинули 33 військових, 36 отримали поранення.
  • Туреччина завдала ударів по цілях сирійського режиму в Ідлібі у відповідь.
  • У Міноборони Росії заявляють, що турецькі військові, що потрапили під вогонь сирійських військ 27 лютого, перебували серед наступаючих бойовиків.
  • У Туреччині зазначають, що попередили РФ заздалегіть про місця дислокації частин своїх збройних сил у Ідлібі, але попри це, потрапила під удари Асада і РФ. Міноборони Туреччини повідомляло, що у секторі, який потрапив під обстріл, не перебували жодні збройні угруповання опозиції, лише ЗС Туреччини.
  • 28 лютого Міноборони Туреччини заявило, що збройні сили країни знищили 56 солдатів армії Башара Асада на північному заході Сирії.
  • Росія бере військову участь у сирійському конфлікті з осені 2015 року, підтримуючи режим Башара Асада. До цього, з 2011 року, втручання РФ у справи Сирії було комбінованим.

Українська правда
Теми: Туреччина Росія Сирія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Туреччина заявила про вбивство 56 сирійських військових 29 лютого 2020, 09:57
США думають, як допомогти Туреччині в Сирії 29 лютого 2020, 05:14
Атака РФ в Сирії: Загороднюк терміново поговорив з міністром оборони Туреччини 28 лютого 2020, 15:20
Усі новини
Головні новини
У середу ВР голосуватиме за відставку Гончарука – джерело
Туреччина заявила про вбивство 56 сирійських військових
Пристайко не виключає своєї відставки
Арахамія про зміни в уряді: Призначення Тігіпка не буде
Усі новини
мода

5 весільних трендів, які зроблять ваше свято сучаснішим

здоров'я

Менструація: що це таке, як пережити місячні і ПМС, в яких випадках іти до лікаря

ТаблоID

Як змінилися зірки серіалу "Дикий янгол"