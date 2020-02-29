Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ердоган заявив, що просив Путіна "відійти з дороги" у Сирії

Субота, 29 лютого 2020, 11:06
Ердоган заявив, що просив Путіна відійти з дороги у Сирії

Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що в ході телефонних переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним у п'ятницю він попросив Росію не втручатися в протистояння між збройними силами Туреччини і сирійськими військами.

Джерело: Ердоган у Стамбулі в суботу, повідомляє Анадолу

Пряма мова Ердогана: "Я відкрито запитав у Путіна: "Що ви робите в Ідлібі? Якщо хочете створити військову базу, то створюйте, однак відійдіть з дороги Туреччини".

Деталі: У той же час, Ердоган заявив, що Туреччина прагне сформувати в Ідлібі зону безпеки і тим самим забезпечити безпеку своїх кордонів.

Пряма мова Ердогана: "Справжньою метою того, що відбувається в Сирії є не Ідліб, а Туреччина. Ті, хто доб'ється бажаного в Сирії, поверне зброю проти Туреччини".

"За останніми даними, число турецьких військовослужбовців, загиблих в результаті авіаударів в Ідлібі, зросла з 33 до 36. Думати, що ті, хто сьогодні поділив Сирію на три частини, проявлять повагу до територіальної цілісності Туреччини, глибока помилка".

Деталі: Ердоган зазначив, що у п'ятницю ввечері турецькими силами були підірвані склади з хімічними речовинами.

"Ми категорично не хотіли б цього. Нас змусили, тепер самі ж відповідатимуть за наслідки", - сказав він.

Знати більше: "Війна на трьох: що означає протистояння між Туреччиною, Росією і Сирією"

Передісторія:

  • 27 лютого російська авіація розстріляла турецьку військову колону в Сирії – загинули 33 військових, 36 отримали поранення.
  • Туреччина завдала ударів по цілях сирійського режиму в Ідлібі у відповідь.
  • У Міноборони Росії заявляють, що турецькі військові, що потрапили під вогонь сирійських військ 27 лютого, перебували серед наступаючих бойовиків.
  • У Туреччині зазначають, що попередили РФ заздалегіть про місця дислокації частин своїх збройних сил у Ідлібі, але попри це, потрапила під удари Асада і РФ. Міноборони Туреччини повідомляло, що у секторі, який потрапив під обстріл, не перебували жодні збройні угруповання опозиції, лише ЗС Туреччини.
  • 28 лютого Міноборони Туреччини заявило, що збройні сили країни знищили 56 солдатів армії Башара Асада на північному заході Сирії.
  • Росія бере військову участь у сирійському конфлікті з осені 2015 року, підтримуючи режим Башара Асада. До цього, з 2011 року, втручання РФ у справи Сирії було комбінованим.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ТуреччинаРосіяСирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Туреччина
Зеленський забрав в Україну з Туреччини захисників "Азовсталі"
Зеленський відвідав молебень Вселенського патріарха за вбитими українцями
Ердоган чекає в себе Путіна у серпні
Останні новини
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
Усі новини...
Реклама: