Ердоган заявив, що просив Путіна "відійти з дороги" у Сирії

Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що в ході телефонних переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним у п'ятницю він попросив Росію не втручатися в протистояння між збройними силами Туреччини і сирійськими військами.

Джерело: Ердоган у Стамбулі в суботу, повідомляє Анадолу

Пряма мова Ердогана: "Я відкрито запитав у Путіна: "Що ви робите в Ідлібі? Якщо хочете створити військову базу, то створюйте, однак відійдіть з дороги Туреччини".

Деталі: У той же час, Ердоган заявив, що Туреччина прагне сформувати в Ідлібі зону безпеки і тим самим забезпечити безпеку своїх кордонів.

Пряма мова Ердогана: "Справжньою метою того, що відбувається в Сирії є не Ідліб, а Туреччина. Ті, хто доб'ється бажаного в Сирії, поверне зброю проти Туреччини".

"За останніми даними, число турецьких військовослужбовців, загиблих в результаті авіаударів в Ідлібі, зросла з 33 до 36. Думати, що ті, хто сьогодні поділив Сирію на три частини, проявлять повагу до територіальної цілісності Туреччини, глибока помилка".

Деталі: Ердоган зазначив, що у п'ятницю ввечері турецькими силами були підірвані склади з хімічними речовинами.

"Ми категорично не хотіли б цього. Нас змусили, тепер самі ж відповідатимуть за наслідки", - сказав він.

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