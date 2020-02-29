Ердоган заявив, що просив Путіна "відійти з дороги" у Сирії
Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що в ході телефонних переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним у п'ятницю він попросив Росію не втручатися в протистояння між збройними силами Туреччини і сирійськими військами.
Джерело: Ердоган у Стамбулі в суботу, повідомляє Анадолу
Пряма мова Ердогана: "Я відкрито запитав у Путіна: "Що ви робите в Ідлібі? Якщо хочете створити військову базу, то створюйте, однак відійдіть з дороги Туреччини".
Деталі: У той же час, Ердоган заявив, що Туреччина прагне сформувати в Ідлібі зону безпеки і тим самим забезпечити безпеку своїх кордонів.
Пряма мова Ердогана: "Справжньою метою того, що відбувається в Сирії є не Ідліб, а Туреччина. Ті, хто доб'ється бажаного в Сирії, поверне зброю проти Туреччини".
"За останніми даними, число турецьких військовослужбовців, загиблих в результаті авіаударів в Ідлібі, зросла з 33 до 36. Думати, що ті, хто сьогодні поділив Сирію на три частини, проявлять повагу до територіальної цілісності Туреччини, глибока помилка".
Деталі: Ердоган зазначив, що у п'ятницю ввечері турецькими силами були підірвані склади з хімічними речовинами.
"Ми категорично не хотіли б цього. Нас змусили, тепер самі ж відповідатимуть за наслідки", - сказав він.
Знати більше: "Війна на трьох: що означає протистояння між Туреччиною, Росією і Сирією"
Передісторія:
- 27 лютого російська авіація розстріляла турецьку військову колону в Сирії – загинули 33 військових, 36 отримали поранення.
- Туреччина завдала ударів по цілях сирійського режиму в Ідлібі у відповідь.
- У Міноборони Росії заявляють, що турецькі військові, що потрапили під вогонь сирійських військ 27 лютого, перебували серед наступаючих бойовиків.
- У Туреччині зазначають, що попередили РФ заздалегіть про місця дислокації частин своїх збройних сил у Ідлібі, але попри це, потрапила під удари Асада і РФ. Міноборони Туреччини повідомляло, що у секторі, який потрапив під обстріл, не перебували жодні збройні угруповання опозиції, лише ЗС Туреччини.
- 28 лютого Міноборони Туреччини заявило, що збройні сили країни знищили 56 солдатів армії Башара Асада на північному заході Сирії.
- Росія бере військову участь у сирійському конфлікті з осені 2015 року, підтримуючи режим Башара Асада. До цього, з 2011 року, втручання РФ у справи Сирії було комбінованим.