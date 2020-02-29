Эрдоган заявил, что просил Путина "уйти с дороги" в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу он попросил Россию не вмешиваться в противостояние между ВС Турции и сирийскими войсками.

Источник: Эрдоган в Стамбуле в субботу, сообщает Анадолу

Прямая речь Эрдогана: "Я открыто спросил у Путина: "Что вы делаете в Идлибе? Если хотите создать военную базу, то создавайте, однако уйдите с пути Турции".

Детали: В то же время, Эрдоган заявил, что Турция стремится сформировать в Идлибе зону безопасности и тем самым обеспечить безопасность своих границ.

Прямая речь Эрдогана: "Истинной целью происходящего в Сирии является не Идлиб, а Турция. Те, кто добьется желаемого в Сирии, повернет оружие против Турции".

"По последним данным, число турецких военнослужащих, погибших в результате авиаударов в Идлибе, возросло с 33 до 36. Полагать, что те, кто сегодня поделил Сирию на три части, проявят уважение к территориальной целостности Турции, глубокое заблуждение".

Детали: Эрдоган отметил, что в пятницу вечером турецкими силами были взорваны склады с химическими веществами.

"Мы категорически не хотели бы этого. Нас вынудили, теперь сами же ответят за последствия", - сказал он.

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