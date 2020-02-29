Эрдоган заявил, что просил Путина "уйти с дороги" в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу он попросил Россию не вмешиваться в противостояние между ВС Турции и сирийскими войсками.
Источник: Эрдоган в Стамбуле в субботу, сообщает Анадолу
Прямая речь Эрдогана: "Я открыто спросил у Путина: "Что вы делаете в Идлибе? Если хотите создать военную базу, то создавайте, однако уйдите с пути Турции".
Детали: В то же время, Эрдоган заявил, что Турция стремится сформировать в Идлибе зону безопасности и тем самым обеспечить безопасность своих границ.
Прямая речь Эрдогана: "Истинной целью происходящего в Сирии является не Идлиб, а Турция. Те, кто добьется желаемого в Сирии, повернет оружие против Турции".
"По последним данным, число турецких военнослужащих, погибших в результате авиаударов в Идлибе, возросло с 33 до 36. Полагать, что те, кто сегодня поделил Сирию на три части, проявят уважение к территориальной целостности Турции, глубокое заблуждение".
Детали: Эрдоган отметил, что в пятницу вечером турецкими силами были взорваны склады с химическими веществами.
"Мы категорически не хотели бы этого. Нас вынудили, теперь сами же ответят за последствия", - сказал он.
Знать больше: "Война на троих: что означает противостояние между Турцией, Россией и Сирией"
Предыстория:
- 27 февраля российская авиация расстреляла турецкую военную колонну в Сирии – погибли 33 военных, 36 получили ранения.
- Турция нанесла удары по целям сирийского режима в Идлибе в ответ на авиаудары.
- В Минобороны России заявляют, что турецкие военные, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, находились среди наступающих боевиков.
- В Турции отмечают, что предупредили РФ заранее о местах дислокации частей своих вооруженных сил в Идлибе, но несмотря на это, попали под удары Асада и РФ. Минобороны Турции сообщало, что в секторе, который попал под обстрел, не было никаких вооруженных группировок оппозиции, только ВС Турции.
- 28 февраля Минобороны Турции заявило, что вооруженные силы страны уничтожили 56 солдат армии Башара Асада на северо-западе Сирии.
- Россия принимает военное участие в сирийском конфликте с осени 2015 года, поддерживая режим Башара Асада. До этого, с 2011 года, вмешательство РФ в дела Сирии было комбинированным.