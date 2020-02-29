На суде по нападению на Жмеринский горсовет произошло столкновение, распылили газ

643 просмотра
Суббота, 29 февраля 2020, 15:27
Служба судової охорони

В Винницком городском суде во время заседания по избранию меры пресечения 22 лицам, совершившим противоправные действия в помещении Жмеринского горсовета, произошло столкновение, неизвестные распылили слезоточивый газ.

Источник: Служба судебной охраны

Детали: В субботу у здания суда собрались около 50 человек, в том числе представители ОО "Национальный корпус" и "Национальные дружины".

Сотрудники Службы судебной охраны взяли под тщательный контроль прохождение в здание суда всех посетителей.

Дословно: "Вместе с тем в 10.20 группой радикально настроенных лиц предпринята попытка прохода в зал судебных заседаний без соответствующего досмотра. Сотрудники Службы судебной охраны воспрепятствовали этому, в результате чего возникла потасовка, во время которой неизвестный распылил газ слезоточивого и раздражающего действия.

 

Неизвестные лица были вытеснены сотрудниками Службы судебной охраны и покинули помещение суда".

Детали: Сейчас судебные заседания продолжаются. Сотрудники Службы судебной охраны допускают в зал судебных заседаний только лиц, внесенных судебными распорядителями в соответствующие списки.

Предыстория:

  • 27 февраля около 11:00 более 20 мужчин ворвались в помещение горсовета в Жмеринке и пытались помешать проведению очередной сессии.
  • Впоследствии полиция сообщила о задержании 19 человек, в том числе – лидеров общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные дружины".
  • В то же время в Нацдружинах заявили, что в помещении горсовета титушки при поддержке полиции набросились на митингующих, которые выступали против взяточничества, а самих активистов Нацдружин затягивали в помещение, жестоко избивали стульями и дубинками.
  • 28 февраля правоохранители сообщили о подозрении в хулиганстве 19 лицам, которые применили силу к депутатам Жмеринского городского совета и полицейским.

Украинская правда
Темы: Винницкая область драка Национальные дружины суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
Нападавшим на Жмеринский горсовет объявили подозрение в хулиганстве 28 февраля 2020, 14:53
Потасовка в Жмеринском горсовете: Нацдружины рассказали свою версию событий 27 февраля 2020, 18:38
Люди в масках и форме "Нацдружин" разнесли Жмеринский горсовет и побили полицейских 27 февраля 2020, 17:04
Все новости
Главные новости
С 1 марта для поездки в РФ нужен загранпаспорт
Рыбаков, которых задерживали россияне, наказали – ГПСУ
В среду ВР будет голосовать за отставку Гончарука – источник
Турция заявила об убийстве 56 сирийских военных
Все новости
мода

5 свадебных трендов, которые сделают ваш праздник современным

здоровье

Как правильно лечить ветрянку

исследование

Четверть украинцев отказываются от лечения через нехватку средств

Поиск по сайту
Архив
Весь архів