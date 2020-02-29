На суде по нападению на Жмеринский горсовет произошло столкновение, распылили газ

В Винницком городском суде во время заседания по избранию меры пресечения 22 лицам, совершившим противоправные действия в помещении Жмеринского горсовета, произошло столкновение, неизвестные распылили слезоточивый газ.

Источник: Служба судебной охраны

Детали: В субботу у здания суда собрались около 50 человек, в том числе представители ОО "Национальный корпус" и "Национальные дружины".

Сотрудники Службы судебной охраны взяли под тщательный контроль прохождение в здание суда всех посетителей.

Дословно: "Вместе с тем в 10.20 группой радикально настроенных лиц предпринята попытка прохода в зал судебных заседаний без соответствующего досмотра. Сотрудники Службы судебной охраны воспрепятствовали этому, в результате чего возникла потасовка, во время которой неизвестный распылил газ слезоточивого и раздражающего действия.

Неизвестные лица были вытеснены сотрудниками Службы судебной охраны и покинули помещение суда".

Детали: Сейчас судебные заседания продолжаются. Сотрудники Службы судебной охраны допускают в зал судебных заседаний только лиц, внесенных судебными распорядителями в соответствующие списки.

Предыстория: