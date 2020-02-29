На суде по нападению на Жмеринский горсовет произошло столкновение, распылили газ
В Винницком городском суде во время заседания по избранию меры пресечения 22 лицам, совершившим противоправные действия в помещении Жмеринского горсовета, произошло столкновение, неизвестные распылили слезоточивый газ.
Источник: Служба судебной охраны
Детали: В субботу у здания суда собрались около 50 человек, в том числе представители ОО "Национальный корпус" и "Национальные дружины".
Сотрудники Службы судебной охраны взяли под тщательный контроль прохождение в здание суда всех посетителей.
Дословно: "Вместе с тем в 10.20 группой радикально настроенных лиц предпринята попытка прохода в зал судебных заседаний без соответствующего досмотра. Сотрудники Службы судебной охраны воспрепятствовали этому, в результате чего возникла потасовка, во время которой неизвестный распылил газ слезоточивого и раздражающего действия.
Неизвестные лица были вытеснены сотрудниками Службы судебной охраны и покинули помещение суда".
Детали: Сейчас судебные заседания продолжаются. Сотрудники Службы судебной охраны допускают в зал судебных заседаний только лиц, внесенных судебными распорядителями в соответствующие списки.
Предыстория:
- 27 февраля около 11:00 более 20 мужчин ворвались в помещение горсовета в Жмеринке и пытались помешать проведению очередной сессии.
- Впоследствии полиция сообщила о задержании 19 человек, в том числе – лидеров общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные дружины".
- В то же время в Нацдружинах заявили, что в помещении горсовета титушки при поддержке полиции набросились на митингующих, которые выступали против взяточничества, а самих активистов Нацдружин затягивали в помещение, жестоко избивали стульями и дубинками.
- 28 февраля правоохранители сообщили о подозрении в хулиганстве 19 лицам, которые применили силу к депутатам Жмеринского городского совета и полицейским.