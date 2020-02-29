Напавшим на горсовет в Жмеринке избрали наказание
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Суббота, 29 февраля 2020, 20:18
Винницкий городской суд избрал меру пресечения 22 лицам, задержанным за совершение противоправных действий в Жмеринском горсовете.
Источник: Отдел коммуникации полиции Винницкой области
Детали: По данным правоохранителей, 13 задержанным на время досудебного расследования избрана мера пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без права внесения залога.
Дословно: "Трем задержанным назначено наказание в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 тыс. гривен, шести - круглосуточный домашний арест".
Детали: В полиции напомнили, что во время прекращения противоправных действий травмы различной степени тяжести получили 10 сотрудников полиции, 6 из них госпитализированы.
Предыстория:
- 27 февраля около 11:00 более 20 мужчин ворвались в помещение горсовета в Жмеринке и пытались помешать проведению очередной сессии.
- Впоследствии полиция сообщила о задержании 19 человек, в том числе – лидеров общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные дружины".
- В то же время в Нацдружинах заявили, что в помещении горсовета титушки при поддержке полиции набросились на митингующих, которые выступали против взяточничества, а самих активистов Нацдружин затягивали в помещение, жестоко избивали стульями и дубинками.
- 28 февраля правоохранители сообщили о подозрении в хулиганстве 19 лицам, которые применили силу к депутатам Жмеринского городского совета и полицейским.
- 29 февраля в Винницком горсуде во время заседания по избранию меры пресечения 22 лицам, совершившим противоправные действия в помещении Жмеринского горсовета, произошло столкновение при "попытке радикально настроенных лиц пройти в зал судебных заседаний", неизвестные распылили слезоточивый газ.
Украинская правда
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