Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Напавшим на горсовет в Жмеринке избрали меру пресечения

Суббота, 29 февраля 2020, 19:18
Напавшим на горсовет в Жмеринке избрали меру пресечения

Винницкий городской суд избрал меру пресечения 22 лицам, задержанным за совершение противоправных действий в Жмеринском горсовете.

Источник: Отдел коммуникации полиции Винницкой области

Детали: По данным правоохранителей, 13 задержанным на время досудебного расследования избрана мера пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без права внесения залога.

Дословно: "Трем задержанным назначено наказание в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 тыс. гривен, шести - круглосуточный домашний арест".

Детали: В полиции напомнили, что во время прекращения противоправных действий травмы различной степени тяжести получили 10 сотрудников полиции, 6 из них госпитализированы.

Предыстория:

  • 27 февраля около 11:00 более 20 мужчин ворвались в помещение горсовета в Жмеринке и пытались помешать проведению очередной сессии.
  • Впоследствии полиция сообщила о задержании 19 человек, в том числе – лидеров общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные дружины".
  • В то же время в Нацдружинах заявили, что в помещении горсовета титушки при поддержке полиции набросились на митингующих, которые выступали против взяточничества, а самих активистов Нацдружин затягивали в помещение, жестоко избивали стульями и дубинками.
  • 28 февраля правоохранители сообщили о подозрении в хулиганстве 19 лицам, которые применили силу к депутатам Жмеринского городского совета и полицейским.
  • 29 февраля в Винницком горсуде во время заседания по избранию меры пресечения 22 лицам, совершившим противоправные действия в помещении Жмеринского горсовета, произошло столкновение при "попытке радикально настроенных лиц пройти в зал судебных заседаний", неизвестные распылили слезоточивый газ. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Винницкая областьНациональные дружинысудполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Винницкая область
В нескольких областях была угроза вражеской баллистики и БпЛА
В Винницкой области Силы обороны отрабатывают воздушные цели врага – ОВА
Из военкомата на суд. Как бывшие чиновники-коррупционеры возобновляются на работу
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: