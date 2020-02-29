Винницкий городской суд избрал меру пресечения 22 лицам, задержанным за совершение противоправных действий в Жмеринском горсовете.

Источник: Отдел коммуникации полиции Винницкой области

Детали: По данным правоохранителей, 13 задержанным на время досудебного расследования избрана мера пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без права внесения залога.

Дословно: "Трем задержанным назначено наказание в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 тыс. гривен, шести - круглосуточный домашний арест".

Детали: В полиции напомнили, что во время прекращения противоправных действий травмы различной степени тяжести получили 10 сотрудников полиции, 6 из них госпитализированы.

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