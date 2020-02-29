Напавшим на горсовет в Жмеринке избрали наказание

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Суббота, 29 февраля 2020, 20:18

Винницкий городской суд избрал меру пресечения 22 лицам, задержанным за совершение противоправных действий в Жмеринском горсовете.

Источник: Отдел коммуникации полиции Винницкой области

Детали: По данным правоохранителей, 13 задержанным на время досудебного расследования избрана мера пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без права внесения залога.

Дословно: "Трем задержанным назначено наказание в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 тыс. гривен, шести - круглосуточный домашний арест".

Детали: В полиции напомнили, что во время прекращения противоправных действий травмы различной степени тяжести получили 10 сотрудников полиции, 6 из них госпитализированы.

Предыстория:

  • 27 февраля около 11:00 более 20 мужчин ворвались в помещение горсовета в Жмеринке и пытались помешать проведению очередной сессии.
  • Впоследствии полиция сообщила о задержании 19 человек, в том числе – лидеров общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные дружины".
  • В то же время в Нацдружинах заявили, что в помещении горсовета титушки при поддержке полиции набросились на митингующих, которые выступали против взяточничества, а самих активистов Нацдружин затягивали в помещение, жестоко избивали стульями и дубинками.
  • 28 февраля правоохранители сообщили о подозрении в хулиганстве 19 лицам, которые применили силу к депутатам Жмеринского городского совета и полицейским.
  • 29 февраля в Винницком горсуде во время заседания по избранию меры пресечения 22 лицам, совершившим противоправные действия в помещении Жмеринского горсовета, произошло столкновение при "попытке радикально настроенных лиц пройти в зал судебных заседаний", неизвестные распылили слезоточивый газ. 

Украинская правда
Темы: Винницкая область Национальные дружины суд полиция


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