Жертвами коронавірусу у всьому світі стали 2932 людини, 2835 з них - на території материкового Китаю; кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищила 85 тисяч.

Джерело: CNN, Reuters

Деталі: Поза межами Китаю зафіксовано 2885 випадків інфікування.

В Італії підтверджено 1128 випадків інфікування - на 307 більше за попередню добу, кількість жертв зросла до 29 осіб. Регіоном з найвищими показниками інфікування залишається Ломбардія.

В Іраку заявили про 5 нових випадків інфікування коронавірусом, загалом у країні зареєстровано 13 випадків. Пацієнти перебувають на карантині.

В Японії зафіксовано 9 нових випадків зараження коронавірусом, загальна кількість інфікованих - 944.

Про перші випадки виявлення вірусу заявили Катар та Еквадор.

У Південній Кореї загальна кількість інфікованих становить 3150 осіб, влада закликала громадян залишатися вдома і попередила про "критичний момент" у битві за стримування коронавірусу.

У суботу в Китаї повідомили про 4 нові випадки інфікування - найнижчий показник з перших повідомлень про COVID-19.

В Ірані внаслідок інфікування коронавірусом померли 43 людини, загальна кількість інфікованих досягла 593 осіб.

У Великій Британії кількість випадків інфікування зросла до 23 осіб після виявлення позитивного результату тестування ще у трьох громадян.

29 лютого у Сполучених Штатах зафіксовано перший випадок смерті в результаті зараження вірусом COVID-19.

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