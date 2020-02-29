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COVID-19: Кількість жертв – 2932 людини, кількість заражень сягнула 85 тисяч

Субота, 29 лютого 2020, 22:31
COVID-19: Кількість жертв – 2932 людини, кількість заражень сягнула 85 тисяч

Жертвами коронавірусу у всьому світі стали 2932 людини, 2835 з них - на території материкового Китаю; кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищила 85 тисяч. 

Джерело: CNN, Reuters  

Деталі: Поза межами Китаю зафіксовано 2885 випадків інфікування. 

В Італії підтверджено 1128 випадків інфікування - на 307 більше за попередню добу, кількість жертв зросла до 29 осіб. Регіоном з найвищими показниками інфікування залишається Ломбардія. 

В Іраку заявили про 5 нових випадків інфікування коронавірусом, загалом у країні зареєстровано 13 випадків. Пацієнти перебувають на карантині. 

В Японії зафіксовано 9 нових випадків зараження коронавірусом, загальна кількість інфікованих - 944.

Про перші випадки виявлення вірусу заявили Катар та Еквадор. 

У Південній Кореї загальна кількість інфікованих становить 3150 осіб, влада закликала громадян залишатися вдома і попередила про "критичний момент" у битві за стримування коронавірусу.

У суботу в Китаї повідомили про 4 нові випадки інфікування - найнижчий показник з перших повідомлень про COVID-19.

В Ірані внаслідок інфікування коронавірусом померли 43 людини, загальна кількість інфікованих досягла 593 осіб.

У Великій Британії кількість випадків інфікування зросла до 23 осіб після виявлення позитивного результату тестування ще у трьох громадян. 

29 лютого у Сполучених Штатах зафіксовано перший випадок смерті в результаті зараження вірусом COVID-19.

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Нагадаємо, 

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • Станом на ранок 29 лютого від коронавірусу померли 2 920 осіб, зафіксовано 39 445 випадків одужання. 

Українська правда
Теми: коронавірусКитайздоров'я
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