Жертвами коронавируса во всем мире стали 2932 человека, 2835 из них - на территории материкового Китая; количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 85 тысяч.

Источник: CNN, Reuters

Детали: За пределами Китая зафиксировано 2885 случаев инфицирования.

В Италии подтверждены 1128 случаев инфицирования - на 307 больше, чем за предыдущие сутки, число жертв возросло до 29 человек. Регионом с самыми высокими показателями инфицирования остается Ломбардия.

В Ираке заявили о 5 новых случаях инфицирования коронавируса, всего в стране зарегистрировано 13 случаев. Пациенты находятся на карантине.

В Японии зафиксировано 9 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных - 944.

О первых случаях выявления вируса заявили Катар и Эквадор.

В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 3150 человек, власти призвали граждан оставаться дома и предупредили о "критическом моменте" в битве за сдерживание коронавируса.

В субботу в Китае сообщили о 4 новых случаях инфицирования - самом низком показателе с момента первых сообщений о COVID-19.

В Иране в результате инфицирования коронавирусом скончались 43 человека, общее количество инфицированных достигло 593 человек.

29 февраля в Соединенных Штатах зафиксирован первый случай смерти в результате заражения вирусом COVID-19.

Читайте также:

Коммуникация - это все. Говорим о коронавирусе, эвакуации украинцев и готовности страны

Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей до паники в Украине

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Напомним,