COVID-2019: Количество жертв - 2932 человека, количество заражений достигло 85 тысяч

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Суббота, 29 февраля 2020, 23:31

Жертвами коронавируса во всем мире стали 2932 человека, 2835  из них - на территории материкового Китая; количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 85 тысяч.

Источник: CNN, Reuters  

Детали: За пределами Китая зафиксировано 2885 случаев инфицирования.

В Италии подтверждены 1128 случаев инфицирования - на 307 больше, чем за предыдущие сутки, число жертв возросло до 29 человек. Регионом с самыми высокими показателями инфицирования остается Ломбардия.

В Ираке заявили о 5 новых случаях инфицирования коронавируса, всего в стране зарегистрировано 13 случаев. Пациенты находятся на карантине.

В Японии зафиксировано 9 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных - 944.

О первых случаях выявления вируса заявили Катар и Эквадор.

В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 3150 человек, власти призвали граждан оставаться дома и предупредили о "критическом моменте" в битве за сдерживание коронавируса.

В субботу в Китае сообщили о 4 новых случаях инфицирования - самом низком показателе с момента первых сообщений о COVID-2019.

В Иране в результате инфицирования коронавирусом  скончались 43 человека, общее количество инфицированных достигло 593 человек.

29 февраля в Соединенных Штатах зафиксирован первый случай смерти в результате заражения вирусом COVID-2019.

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Напомним, 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе. 
  • По состоянию на утро 29 февраля от коронавируса умерли 2920 человек, случаев выздоровления зафиксировано 39445.

Украинская правда
Темы: коронавирус Китай здоровье


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