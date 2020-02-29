COVID-19: Количество жертв – 2932 человека, количество заражений достигло 85 тысяч
Жертвами коронавируса во всем мире стали 2932 человека, 2835 из них - на территории материкового Китая; количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 85 тысяч.
Детали: За пределами Китая зафиксировано 2885 случаев инфицирования.
В Италии подтверждены 1128 случаев инфицирования - на 307 больше, чем за предыдущие сутки, число жертв возросло до 29 человек. Регионом с самыми высокими показателями инфицирования остается Ломбардия.
В Ираке заявили о 5 новых случаях инфицирования коронавируса, всего в стране зарегистрировано 13 случаев. Пациенты находятся на карантине.
В Японии зафиксировано 9 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных - 944.
О первых случаях выявления вируса заявили Катар и Эквадор.
В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 3150 человек, власти призвали граждан оставаться дома и предупредили о "критическом моменте" в битве за сдерживание коронавируса.
В субботу в Китае сообщили о 4 новых случаях инфицирования - самом низком показателе с момента первых сообщений о COVID-19.
В Иране в результате инфицирования коронавирусом скончались 43 человека, общее количество инфицированных достигло 593 человек.
29 февраля в Соединенных Штатах зафиксирован первый случай смерти в результате заражения вирусом COVID-19.
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Напомним,
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
- По состоянию на утро 29 февраля от коронавируса умерли 2920 человек, случаев выздоровления зафиксировано 39445.