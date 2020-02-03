Бородянський продовжив обговорення законопроєкту про дезінформацію

У Міністерстві культури, молоді та спорту вирішили продовжити обговорення проєкту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації".

Джерело: міністр Володимир Бородянський у Telegram-каналі

Пряма мова: "Міністерство культури, молоді та спорту планує продовжити доопрацювання законопроекту про протидію дезінформації. Наразі він проходить тільки перший етап публічних обговорень, і ми дійшли висновку що цей етап має бути подовжений.

Підкреслюю, на сьогодні ми маємо лише законопроект. Він широко обговорюється професійною спільнотою, вже проведена перша стратегічна сесія, де були виявлені основні блоки питань, які викликають дискусії і потребують додаткових професійних обговорень.

Тільки після цього етапу законопроект буде доопрацьований та винесений на розгляд уряду.

Це буде прозорий процес, і перед внесенням законопроекту у Верховну Раду обґрунтовані пропозиції міністерств, професіоналів, громадськості та наших міжнародних партнерів будуть враховані".

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