Бородянський продовжив обговорення законопроєкту про дезінформацію
У Міністерстві культури, молоді та спорту вирішили продовжити обговорення проєкту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації".
Джерело: міністр Володимир Бородянський у Telegram-каналі
Пряма мова: "Міністерство культури, молоді та спорту планує продовжити доопрацювання законопроекту про протидію дезінформації. Наразі він проходить тільки перший етап публічних обговорень, і ми дійшли висновку що цей етап має бути подовжений.
Підкреслюю, на сьогодні ми маємо лише законопроект. Він широко обговорюється професійною спільнотою, вже проведена перша стратегічна сесія, де були виявлені основні блоки питань, які викликають дискусії і потребують додаткових професійних обговорень.
Тільки після цього етапу законопроект буде доопрацьований та винесений на розгляд уряду.
Це буде прозорий процес, і перед внесенням законопроекту у Верховну Раду обґрунтовані пропозиції міністерств, професіоналів, громадськості та наших міжнародних партнерів будуть враховані".
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Передісторія:
- Мінкульт ще торік озвучував пропозицію створити посаду омбудсмена з питань інформації для протидії дезінформації. При цьому в міністерстві зазначали, що дезінформацією не вважатимуть оціночні критичні судження, сатиру і недостовірну інформацію про особу, що не шкодить суспільним інтересам.
- 20 січня Міністерство культури, молоді та спорту запросило громадськість обговорити так званий законопроєкт "про дезінформацію". У проєкті, зокрема, пропонують визначення "дезінформації", "національного інформаційного простору", розмежовують поняття "журналіст" та "професійний журналіст".
- 30 січня міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що скандальний закон про дезінформацію допрацьовують.
- Моніторингова місія ООН з прав людини заявила, що запровадження кримінальної відповідальності за розповсюдження дезінформації може призвести до переслідування журналістів, і закликала українську владу не робити цього.