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Україна виграла у Росії апеляцію в СОТ

Вівторок, 4 лютого 2020, 15:12
Україна виграла у Росії апеляцію в СОТ

Апеляційний орган Світової організації торгівлі задовольнив скаргу України на програне рішення у справі, що стосується введеної РФ заборони на експорт українських вагонів та залізничного обладнання.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на власні джерела.

У серпні 2018 року Україна оскаржила рішення СОТ щодо обмеження на поставки до Росії вагонів і стрілочних переводів.

Рішення по апеляції на користь України буде офіційно опубліковано у вівторок ввечері.

Україна подала позов до СОТ у 2015 році. За даними уряду, в результаті російських обмежень український експорт залізничної продукції в РФ з 2012 по 2016 роки скоротився більш ніж у 20 разів - з 2,6 млрд доларів до 95 млн доларів.

В рамках справи Україна доводила, що призупинення дії сертифікатів відповідності та неприйняття до розгляду заявки на проведення сертифікації призвело до дискримінації, невиправданих перешкод у торгівлі та недотримання встановленої процедури оцінки відповідності товару.

Група експертів підтвердила, що Росія порушила свої зобов’язання стосовно невизнання сертифікатів, виданих українським виробникам в інших країнах Митного союзу, що це, у свою чергу, створює переваги для національних виробників.

Водночас група експертів не підтвердила існування систематичного обмеження імпорту з боку Росії, посилаючись на те, що протягом певного періоду часу (квітень 2014 – грудень 2016) ситуація в Україні в частині безпеки була непорівняною із ситуацією в інших країнах.

Україна з цим рішенням не погодилася і оскаржила його.

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