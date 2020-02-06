Прослушка Гончарука: у квартирах журналістів "1+1" проводили обшуки

Служба безпеки України, у рамках розслідування прослуховування прем’єр-міністра Олексія Гончарука, провела обшуки у помешканнях трьох співробітників телеканалу "1+1".

Джерело: "ТСН"

Деталі: Про це в ефірі "ТСН" розповів керівник департаменту журналістських проєктів телеканалу Максим Шиленко.

Мова йде про журналіста Євгена Куксіна, редактора Дениса Данька та колишнього співробітника Олександра Низовцева.

Слідчі отримали від суду дозвіл на проведення обшуку, окрім місця роботи, ще й у помешканнях зазначених осіб.

Що було раніше: 5 лютого стало відомо про обшуки у приміщенні студії Олександра Дубінського на телеканалі "1+1" за адресою Куренівська,18 в Києві.

Голова Служби безпеки Іван Баканов заявив, що обшуки на телеканалі "1+1" проходили у межах розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування прем‘єр-міністра Олексія Гончарука.

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