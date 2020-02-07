ДБР повідомило про підозру прикордонникам, які вивозили Саакашвілі в Польщу

2761 перегляд
П'ятниця, 7 лютого 2020, 15:08

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишнім прикордонникам, які вивозили екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі до Польщі у 2018 році.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Слідством встановлено, що колишній керівник Департаменту оперативної діяльності адміністрації Державної прикордонної служби і окремого відділу адміністрації Державної прикордонної служби, організували незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі та його переміщення до республіки Польща у лютому 2018 року".

Деталі: Слідчі ДБР провели обшуки на території Одеської області і  у Києві та повідомили колишнім керівникам підрозділів ДПСУ про підозру у перевищенні влади або службових повноважень (ч.2-3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 ККУ).

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс генпрокурора, оперативний супровід - центральне управління Служби безпеки.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Читайте також: Гармидер і сором на кордоні. Як Саакашвілі повернувся в Україну

Зворотній прорив. Як Саакашвілі вислали з України

Без Міхо. Що відбувається в партії Саакашвілі після його депортації

Нагадаємо:

  • Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.
  • 28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
  • Саакашвілі подякував Зеленському за указ про відновлення його громадянства України.
  • 29 травня колишній президент Грузії і екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі повернувся до України.

Українська правда
Теми: Саакашвілі Польща ДБР


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Євген Чичваркін – Зеленському: Головне – не повертатися до Путіна спиною. І зашити кишені 2 грудня 2019, 06:00
Верховний суд остаточно визнав, що Саакашвілі видворили з України законно 20 листопада 2019, 10:58
Прокуратура відкрила справу про видворення Саакашвілі з України у 2018 році 7 жовтня 2019, 12:06
Усі новини
Головні новини
Ситник натякає, що Аваков йому мститься за "рюкзаки"
Гончарук каже, що уряд розібрався із "зоопарком" мегапремій для міністрів
Бородянський пояснив, чому українські спортсмени зобов’язані виступати в Росії
Двом акторам російської комедії заборонили в’їзд в Україну на 10 років
Усі новини
здоров'я

Якщо ви п'єте забагато чаю, можете відчути ці 9 побічних ефектів

Музика

5 пісень, які допоможуть вам прокинутися

Фото

Франко, Бандера, Українка та інші українці минулого у сучасних образах