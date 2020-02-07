ДБР повідомило про підозру прикордонникам, які вивозили Саакашвілі в Польщу
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишнім прикордонникам, які вивозили екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі до Польщі у 2018 році.
Джерело: пресслужба ДБР
Дослівно: "Слідством встановлено, що колишній керівник Департаменту оперативної діяльності адміністрації Державної прикордонної служби і окремого відділу адміністрації Державної прикордонної служби, організували незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі та його переміщення до республіки Польща у лютому 2018 року".
Деталі: Слідчі ДБР провели обшуки на території Одеської області і у Києві та повідомили колишнім керівникам підрозділів ДПСУ про підозру у перевищенні влади або службових повноважень (ч.2-3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 ККУ).
Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс генпрокурора, оперативний супровід - центральне управління Служби безпеки.
У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
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