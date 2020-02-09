Нацгвардія й поліція починають цілодобово патрулювати Мукачево
Неділя, 9 лютого 2020, 15:30
З 9 лютого спільні патрулі працівників Нацгвардії та поліції цілодобово патрулюватимуть вулиці Мукачева.
Джерело: сайт Нацгвардії
Дослівно: "У зв’язку з оперативною обстановкою, скоєнням ряду правопорушень в місті Мукачево, з метою надання допомоги органам Національної поліції, для стабілізації криміногенної обстановки в місті та Мукачівському районі Закарпатської області залучено оперативний резерв Національної гвардії України.
Для охорони громадського порядку в місто Мукачево прибули військовослужбовці полку оперативного призначення імені Івана Богуна. Також залучено гвардійців 2 Галицької бригади.
Публічний порядок в місті спільні патрулі гвардійців та працівників поліції охоронятимуть цілодобово з 9 лютого".
Передісторія:
- 7 лютого в Мукачеві сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено двох чоловіків.
- До президента звернулися депутати Мукачівської міськради із закликом надати місту невідкладну і дієву правоохоронну допомогу.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наказав посилити заходи безпеки у Мукачеві: до оперативно-профілактичного відпрацювання у місті було залучено оперативників, а також спецпризначенців поліції та Нацгвардії.
- 9 лютого місцеві ЗМІ повідомили про затримання силовиками кількох осіб у Воловецькому районі, які, ймовірно, пов'язані зі стріляниною у Мукачеві.
- Пізніше в поліції заявили, що на Закарпатті в ході спецоперації затримано сім членів злочинного угруповання, які планували встановити контроль над регіоном.
Українська правда