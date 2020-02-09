Нацгвардія й поліція починають цілодобово патрулювати Мукачево

З 9 лютого спільні патрулі працівників Нацгвардії та поліції цілодобово патрулюватимуть вулиці Мукачева.

Джерело: сайт Нацгвардії

Дослівно: "У зв’язку з оперативною обстановкою, скоєнням ряду правопорушень в місті Мукачево, з метою надання допомоги органам Національної поліції, для стабілізації криміногенної обстановки в місті та Мукачівському районі Закарпатської області залучено оперативний резерв Національної гвардії України.

Для охорони громадського порядку в місто Мукачево прибули військовослужбовці полку оперативного призначення імені Івана Богуна. Також залучено гвардійців 2 Галицької бригади.

Публічний порядок в місті спільні патрулі гвардійців та працівників поліції охоронятимуть цілодобово з 9 лютого".

Передісторія: