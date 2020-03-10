На одужання від наслідків Covid 19 можуть піти тижні й місяці – ВООЗ

Для повного одужання від хвороби, спричиненої новим коронавірусом, може знадобитися кілька тижнів, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Джерело: доктор Майк Райан, виконавчий директор програми з надзвичайних ситуацій зі здоров'ям при Всесвітній організації охорони здоров'я на брифінгу у понеділок, CNN

Пряма мова представника ВООЗ: "Для одужання від цього захворювання потрібно десь до шести тижнів. Людям, які страждають дуже важкою хворобою, можуть знадобитися місяці, щоб відновитися після хвороби".

Деталі: Райан додав, що одужанням часто вважають випадок, коли пацієнт більше не проявляє симптомів і має два послідовних негативних тести на вірус з різницею щонайменше у день, але деякі країни можуть визначати "одужання" по-різному.

На сьогодні не існує конкретних ліки від хвороби, породженої Covid 2019, але інфіковані можуть одужати за належного піклування для полегшення та лікування симптомів.

Ті, хто має важкі захворювання, повинні отримувати оптимізоване підтримуюче піклування, відповідно до підходів ВООЗ.

Цьому передувало: Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейєсус 9 березня заявив, що загроза пандемії коронавірусу Covid-19 "дуже реальна" після того, як його виявили у багатьох країнах.

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