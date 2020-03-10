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На выздоровление от последствий Covid 19 могут уйти недели и месяцы – ВОЗ

Вторник, 10 марта 2020, 10:07
На выздоровление от последствий Covid 19 могут уйти недели и месяцы – ВОЗ

Для полного выздоровления от болезни, вызванной новым коронавирусом, может потребоваться несколько недель, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Источник: доктор Майк Райан, исполнительный директор программы по чрезвычайным ситуациям со здоровьем при Всемирной организации здравоохранения на брифинге в понедельник, CNN

Прямая речь представителя ВОЗ: "Для выздоровления от этого заболевания нужно где-то до шести недель. Людям, которые страдают очень тяжелой болезнью, могут потребоваться месяцы, чтобы восстановиться после болезни".

Детали: Райан добавил, что выздоровлением часто считают случай, когда пациент больше не проявляет симптомов и имеет два последовательных отрицательных теста на вирус с разницей минимум в день, но некоторые страны могут определять "выздоровление" по-разному.

На сегодняшний день не существует конкретных лекарства от болезни, порожденной Covid 2019, но инфицированные могут выздороветь при должном уходе для облегчения и лечения симптомов.

Те, кто имеет тяжелые заболевания, должны получать оптимизированную поддерживающую заботу, в соответствии с подходами ВОЗ.

Этому предшествовало: Председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 9 марта заявил, что угроза пандемии коронавируса Covid-19 "очень реальная" после того, как его обнаружили во многих странах.

Предыстория:

  • Новый коронавирус стали обнаруживать в декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) и назвали его Covid 2019.
  • По последним данным, на 10 марта в мире заразились новым коронавирусом 114 457 человек. Из них 80 756 человек – на материковой части Китая, 9 172 человека – в Италии, 7513 – в Южной Корее, 7161 – в Иране, 1 412 – во Франции, 1 231 – в Испании, 1 224 – в Германии, 754 – в США, 530 – в Японии, 374 – в Щвейцарии, 321 – в Нидерландах, 321 – в Великобритании. В России обнаружили 20 случаев, в Украине – 1.
  • Умерли от болезни, порожденной этим вирусом, 4 026 человек. Из них, в частности, 3 024 случая смерти – в провинции Хубэй, 463 – в Италии, 237 – в Иране, 54 – в Южной Кореи, по 30 смертей – во Франции и Испании, 22 умерших – в американском штате Вашингтон.
  • Выздоровели уже 64 032 зараженных вирусом Covid 2019, из них 47 741 – в китайской провинции Хубэй.
  • Италия 9 марта расширила уже на всю страну меры борьбы с коронавирусом, которые предусматривают запрет публичных собраний. Румыния с 9 марта по 23 марта запретила рейсы в Италию из-за вспышки коронавируса. Молдова с 10 марта запретила въезд иностранцев, прилетающих из стран, где зафиксированы случаи коронавируса Covid-19.

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияздоровье
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