На выздоровление от последствий Covid 19 могут уйти недели и месяцы – ВОЗ

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Вторник, 10 марта 2020, 11:07

Для полного выздоровления от болезни, вызванной новым коронавирусом, может потребоваться несколько недель, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Источник: доктор Майк Райан, исполнительный директор программы по чрезвычайным ситуациям со здоровьем при Всемирной организации здравоохранения на брифинге в понедельник, CNN

Прямая речь представителя ВОЗ: "Для выздоровления от этого заболевания нужно где-то до шести недель. Людям, которые страдают очень тяжелой болезнью, могут потребоваться месяцы, чтобы восстановиться после болезни".

Детали: Райан добавил, что выздоровлением часто считают случай, когда пациент больше не проявляет симптомов и имеет два последовательных отрицательных теста на вирус с разницей минимум в день, но некоторые страны могут определять "выздоровление" по-разному.

На сегодняшний день не существует конкретных лекарства от болезни, порожденной Covid 2019, но инфицированные могут выздороветь при должном уходе для облегчения и лечения симптомов.

Те, кто имеет тяжелые заболевания, должны получать оптимизированную поддерживающую заботу, в соответствии с подходами ВОЗ.

Этому предшествовало: Председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 9 марта заявил, что угроза пандемии коронавируса Covid-19 "очень реальная" после того, как его обнаружили во многих странах.

Темы: коронавирус Covid-2019 эпидемия здоровье


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